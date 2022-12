Nicht alle Fricktaler Beizen haben an Heiligabend geschlossen

Rheinfelden/Eiken Ob aus Einsamkeit oder Familienfrust: Es gibt viele Gründe, an Heiligabend in die Beiz zu gehen Die meisten Fricktaler Beizerinnen und Beizer machen über die Festtage dicht, um sich und ihren Mitarbeitenden geruhsame und besinnliche Tage zu gönnen. Es gibt aber auch Ausnahmen: «Dock 11» und «Stork’s Corner», beide in Rheinfelden, sowie das Pub Fukeneh in Eiken. Sie begrüssen Alleinlebende wie solche, die nach der Bescherung mal wieder Ruhe haben möchten. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 20.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wirt Andreas Probst öffnet seine Rheinfelder Beiz Dock 11 auch an Heiligabend. Bild: zvg

An Weihnachten in die Kneipe? Ist das ein No-Go? Darf man an Heiligabend raus oder ist die Familienzeit heilig? Flucht in die Bar oder Besinnung unterm Christbaum? Tresen oder Tanne – das ist hier die Frage.

Keine Frage ist: Die Ausgehmöglichkeiten an Heiligabend und Weihnachten sind im Fricktal überschaubar. Die meisten Beizerinnen und Beizer machen über die Festtage dicht, um sich und ihren Mitarbeitenden geruhsame und besinnliche Tage zu gönnen. Aber es gibt sie da und dort, die Ausgehmöglichkeiten, die Zufluchtsorte auch für die Einsamen, die an Heiligabend niemanden zum Feiern haben.

Keiner ist allein im Rheinfelder «Dock 11»

Das «Dock 11» in Rheinfelden gehört dazu. Dort heisst an Heiligabend das Motto: «Keiner ist allein.» Ab 19 Uhr geöffnet, hat das Angebot für Wirt Andreas Probst auch einen sozialen Anspruch. Denn wer knapp bei Kasse ist, muss am 24. Dezember im «Dock 11» für Gerstensuppe und die meisten Getränke nichts bezahlen. Oder man zahlt dafür, so viel man kann und will – bei einer freiwilligen Kollekte.

Probst hat damit gute Erfahrungen gemacht, seit er die Beiz im April 2021 übernahm und unter dem neuen Namen «Dock 11» eröffnete. Auch an Heiligabend 2021 hatte er schon geöffnet und da rund 25 Personen bei sich begrüssen dürfen. Und zu der Zeit brauchten die Gäste noch gültige Coronazertifikate – gut möglich also, dass es 2022 – ohne Pandemie-Auflegen – noch mehr werden.

Schon 2021 sei die Gästeschaft am Heiligabend gemischt gewesen, erzählt Probst: Stammgäste seien gekommen, aber er habe auch neue Gesichter ausmachen können. Alleinstehende, Alleinerziehende, Neuzuzüger und Paare ohne Kinder seien darunter gewesen. Aber es kamen auch die mit Anschluss, die nach Bescherung und Familienessen noch Lust auf ein Alternativprogramm hatten oder einfach Freunde treffen wollten.

Probst und seine Schwester Eveline Wellauer, die das «Dock 11» gemeinsam betreiben, übernehmen die Heiligabend-Schicht, die bis 24 Uhr dauert. Höhepunkt des Abends ist gegen 23 Uhr das Singen der Sebastiani-Bruderschaft, kaum 50 Meter von der Beiz entfernt.

Hohe Nachfrage auf nur vier Stunden verteilt

«Stork’s Corner» in Rheinfelden begrüsst an Heiligabend abends auch die, welche laut Geschäftsführer Michael Ryter «nach dem Familienessen noch in Ruhe einen Drink geniessen wollen». Nach der Premiere an Heiligabend 2021 sagt Ryter auf die Frage, ob sich die Öffnung auch rentiert:

«Ja, das rentiert sich. Die Leute schätzen das Angebot extrem, dass sie nicht alleine zu Hause sitzen müssen. Und bei nur vier Stunden Betrieb konzentriert sich das ganze auf eine kurze Zeit.»

Allerdings, so Ryter, brauche es beim Personal «meistens schon etwas Überzeugungsarbeit», es zur Arbeit an Feiertagen zu motivieren.

René Jegge hat das Fukeneh-Pub in Eiken neu verpachtet. Seit Februar 2022 führt es jetzt Heinz Rolli. Auch er macht an Heiligabend wieder auf. Bild: Marc Fischer (10. Januar 2020)

Für Heinz Rolli, Wirt des Fukeneh-Pubs in Eiken, ist die Öffnung an Heiligabend 2022 eine Premiere. Denn der 61-Jährige hat die Bar erst im Februar von René Jegge übernommen und mit ihr auch die Tradition, sie auch an Heiligabend für Gäste zu öffnen. Er sagt:

«Ich probiere das jetzt aus. Schauen wir mal, wie gut es ankommt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen