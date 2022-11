Claudio Meier zieht Zwischenbilanz an der Basler Herbstmesse

Rheinfelden/Basel Zwischen Socken, Badeentchen und Duftkerzen: So läuft es dem Rheinfelder Original Claudio Meier an der Herbstmesse An der Basler Herbstmesse verkaufen auch Fricktalerinnen und Fricktaler ihre Produkte. Mit Claudio Meier ist seit Jahren auch ein Rheinfelder Original an der Messe dabei und bietet Duftkerzen, Socken und Badeentchen an. Er zieht eine positive Zwischenbilanz, sagt aber auch: «Es muss schon noch etwas gehen, damit es sich für mich am Schluss gelohnt hat.» Thomas Wehrli 10.11.2022, 05.00 Uhr

Claudio Meier aus Rheinfelden an seinem Stand an der Basler Herbstmesse. zvg

Er ist in seinem Element: Claudio Meier posiert mit einer seiner Yankee-Duftkerzen, blickt spitzbübisch in die Kamera und ist «einfach happy», wie er sagt. Denn die Basler Herbstmesse ist «absolut mein Ding».

Bereits zum siebten Mal ist Meier, der in der Rheinfelder Altstadt den Geschenkladen Cameleon betreibt, mit einem Stand an der Basler Herbstmesse. Was zieht ihn Jahr für Jahr nach Basel? «Die Atmosphäre», sagt er, die fröhlichen Gesichter «und natürlich auch der Umsatz». Dieser sei an der Herbstmesse meist gut, sagt er.

«Das gibt mir dann auch ein Polster für den Laden.»

Auch in diesem Jahr fällt seine Zwischenbilanz nach gut der Hälfte der Messezeit – die Stände auf dem Petersplatz, wo auch Meier ist, sind zwei Tage länger offen als der Rest der Messe – «positiv aus». Er überlegt kurz, fügt dann mit einem breiten Grinsen an: «Aber es muss schon noch etwas gehen, damit es sich am Schluss für mich gelohnt hat.»

Kosten müssen zuerst erwirtschaftet werden

Die Standgebühren seien nicht klein, sagt Meier, und auch der Einkauf habe ein Loch in die Kasse gerissen. Der Rheinfelder verkauft in erster Linie Duftkerzen, hat aber auch Badeentchen, Socken oder Kalender im Sortiment. Er lacht. «Also für jeden Geschmack etwas.» Umsatzträger sind aber klar die Duftkerzen. Hier kann Meier auf viele Stammkunden zählen, die jedes Jahr an seinen Stand kommen.

Die Gespräche mit den Kundinnen und Kunden schätzt Meier sehr – und wer ihn kennt, weiss: Reden ist eine seiner vielen Stärken. Aber auch die Kunden sind nicht aufs Maul gefallen und versuchen bisweilen, bei Meier einen Zusatzrabatt herauszuschinden. Gelingt es? «Nein», sagt Meier, «denn ich kalkuliere sonst schon knapp.»

Am Mittwochmittag ist es ruhig am Stand. Das beunruhigt den Marktfahrer aber nicht sonderlich, denn er weiss: «Meine Zeit kommt noch.» Die ist eher abends, wenn die Leute auf dem Heimweg sind. Wieder lacht Meier.

«Auch ich möchte nicht den ganzen Tag eine Kerze mitschleppen.»

Enttäuscht hat ihn allerdings der 1. November. Früher sei an Allerheiligen «megaviel» los gewesen. Doch seit einigen Jahren unterscheide sich der Tag kaum mehr von einem anderen. «Die beste Zeit für mich sind die Wochenenden.»

Meier ist aber auch gerne auf dem Petersplatz, wenn mal nicht so viel läuft. «Denn wir Marktfahrer sind fast eine Familie.» Man schaue aufeinander, trinke miteinander einen Kaffee, klöne auch mal gemeinsam, wenn das Geschäft nicht so läuft, und vertrete einander am Stand, wenn der andere auf die Toilette müsse oder sich etwas zu essen hole.

Dazu ging Meier früher gerne in die Uni nebenan – doch das ist nicht mehr möglich, was Meier bedauert. «Die schneiden sich ins eigene Fleisch», ist er überzeugt, «denn ich und andere haben gleichzeitig etwas konsumiert.»

Verändert haben aber auch Corona und der Krieg die Herbstmesse, findet Meier. Zwar kämen nicht weniger Leute als früher.

«Aber die Menschen sind nicht mehr so unbeschwert wie früher unterwegs.»

Dagegen setzt Meier seine Geheimwaffe ein: den Humor. Wirkt's? «Meist», sagt er – und wendet sich dem nächsten Kunden zu.