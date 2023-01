Aarau: Obergericht entscheidet über falsch geklebte Vignette

Rheinfelden/Aarau Manipulierte Autobahnvignette: Grenzwacht stoppt deutschen Chauffeur – dieser ist sich keiner Schuld bewusst Ein 52-Jähriger fährt mit einer Vignette umher, die via Zusatzfolie an der Windschutzscheibe angebracht war. Den Strafbefehl dafür akzeptiert er nicht. Das Bezirksgericht Rheinfelden spricht den Mann in erster Instanz frei. Doch die Staatsanwaltschaft legt Berufung ein. Nun kam es zur Verhandlung vor dem Obergericht. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 11.01.2023, 05.00 Uhr

Vor dem Obergericht muss sich ein deutscher Chauffeur aufgrund einer manipulierten Autobahnvignette verantworten. Symbolbild: Christian Beutler/KEYSTONE

Für einen deutschen Chauffeur endete die Fahrt am Autobahnzoll in Rheinfelden jäh. Als er die Grenze passieren wollte, stoppte ihn die Grenzwacht. Der Grund: Seine Autobahnvignette. Denn diese klebte nicht direkt an der Windschutzscheibe, sondern auf einer zusätzlichen Folie.

Der Strafbefehl dafür liess nicht lange auf sich warten. Unter anderem eine Busse von 600 Franken sollte der Fahrer zahlen. Dieser war damit nicht einverstanden. Vor dem Bezirksgericht Rheinfelden kam es letztes Jahr zur Verhandlung. Dort sagte der damals 52-Jährige aus, dass er die Windschutzscheibe habe reparieren lassen. Und bei der Reparatur habe der Mechaniker die Vignette einfach auf der neuen Scheibe angebracht.

Belege dafür konnte der Mann dem Gericht nicht vorlegen. Trotzdem: Das Bezirksgericht schenkte ihm Glauben – und sprach ihn von Schuld frei. Doch nun kam es vor dem Obergericht erneut zur Verhandlung. Denn die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg legte Berufung ein. Gegenüber dem Obergericht sagte der Angeklagte:

«Ich fühle mich unschuldig. Ich habe die Folie nicht angebracht.»

Gemäss Aussage des Angeklagten erlitt seine Scheibe in der Slowakei – dort besuchte er Verwandte – durch einen Steinschlag einen Riss. Dort liess er denn auch die kaputte Scheibe sogleich in einer Werkstatt durch eine neue ersetzen.

Angeklagter ist sich keiner Schuld bewusst

Er habe erst gemerkt, so der Angeklagte, dass die Vignette via Folie an seiner Scheibe angebracht worden sei, als der Grenzwächter diese ihm mit dem Nagel von der Scheibe kratzte. «Ich habe nichts falsch gemacht», sagte der Angeklagte.

Noch bei der Anhaltung am Autobahnzoll machte der Angeklagte keine Aussage gegenüber der Grenzwacht, dass die Scheibe ausgewechselt und die Vignette vom slowakischen Mechaniker an der neuen Scheibe angebracht worden sei. Auch könne man den entsprechenden Mechaniker dazu nicht befragen, da dieser gemäss dem Angeklagten zwischenzeitlich verstorben sei. Eine Rechnung der Reparatur gebe es auch nicht. «Ich habe bar gezahlt», so der Angeklagte.

Für den Staatsanwalt war klar, dass es sich bei dem besagten Scheibenwechsel um eine Schutzbehauptung handelt. In seinem Plädoyer verwies er noch auf weitere Widersprüchlichkeiten im Aussageverhalten des Angeklagten.

«Erst sagte er, die Vignette bei der Post in Birsfelden gekauft zu haben, dann behauptete er, zwei Vignetten in Kemptthal bei Coop Pronto gekauft zu haben.»

Der Staatsanwalt forderte denn auch, den Angeklagten gemäss dem Strafbefehl zu verurteilen.

Vielleicht fahrlässig, aber nicht vorsätzlich

Der Verteidiger des Angeklagten sah es anders und forderte eine Ablehnung des Berufungsantrags. «Wer weiss denn schon noch, wo er seine Vignette vor einem Jahr gekauft hat?», fragte der Verteidiger. Ausserdem handle es sich beim Scheibenwechsel nicht um eine Schutzbehauptung, denn der zeitnahe Aufenthalt seines Mandanten in der Slowakei könne belegt werden.

Sein Mandant habe einfach nicht den logischen Schluss gemacht, dass die gebrauchte Vignette nicht auf die neue Scheibe angebracht werden dürfe. Dies sei vielleicht fahrlässig, aber sicher nicht vorsätzlich. Deswegen sei er auch freizusprechen, so der Verteidiger.

Das Obergericht sprach den Angeklagten der Fälschung eines amtlichen Wertzeichens für schuldig. Dies auch, weil keine Konstante in den Aussagen des Angeklagten zu erkennen war. Das Obergericht verurteilte den Angeklagten zu einer Busse über 500 Franken und einer bedingten Geldstrafe von 25 Tagessätzen über 120 Franken.

