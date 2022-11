Rheinfelden/A3 Nach Kollision einfach weitergefahren: Polizei sucht Unfallfahrer Auf der Autobahn A3 bei Rheinfelden stiessen gestern Dienstag zwei Autos zusammen. Während eine Beteiligte anhielt, fuhr der andere Wagen weiter und wird gesucht. 02.11.2022, 10.20 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der A3 bei Rheinfelden. In Richtung Basel war die Lenkerin eines grauen Seat Leon auf dem Normalstreifen unterwegs, als ein dunkler Wagen von hinten aufschloss.

Dieser wechselte dann auf den Überholstreifen und stiess dabei mit dem Seat zusammen. Der Seat wurde am Heck beschädigt. Dessen Lenkerin hielt sofort auf dem Pannenstreifen an und rief die Polizei. In der Zwischenzeit war der Lenker des anderen Autos unbekümmert davongefahren.

Auf der Unfallstelle blieben Teile des unbekannten Autos zurück. Es handelt sich um einen dunklen Wagen mit ZH-Kontrollschildern. Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 / 886 88 88) hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht Augenzeugen.

Aktuelle Polizeibilder vom November 2022:

Villmergen, 27. Oktober: Bei einer Einmündung stiessen zwei Autos derart zusammen, dass sich eines auf das Dach überschlug. Kantonspolizei Aargau Suhr, 25. Oktober: Die Mobile Polizei führte auf der Autobahn A1 eine Grosskontrolle durch. Dabei missachtete ein BMW das Haltezeichen und durchbrach die Kontrollstelle. Kantonspolizei Aargau Seon, 25, Oktober: Mörsergranate durch Fachleute der Armee geborgen. Kantonspolizei Aargau Birrwil, 24. Oktober: Aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit einer Automobilistin kam es zu einer Auffahrkollision. Kapo Aargau