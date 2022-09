Rheinfelden: Petition für Denner-Laden im Quartier Robersten

Rheinfelden «Wollen unseren Quartierladen behalten»: Petition für Erhalt des Denners erreicht 24 Stunden nach Start 190 Unterschriften Die harsche Kritik am Denner-Laden im Quartier Robersten löst eine riesige Solidaritätswelle bei den Bewohnerinnen und Bewohnern des Quartiers aus. Mit einer Online-Petition wollen sie zum Ausdruck bringen, dass sie auf ihr «Lädeli» angewiesen sind. Und nicht nur sie selbst profitierten von dem Laden. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Der Denner-Laden im Quartier Robersten erhält derzeit viel Kritik – aber auch Solidarität von den Kunden aus dem Quartier. Bild: nbo (20. September 2022)

Dunkle Wolken hängen über dem Denner-Laden im Quartier Robersten. Gemäss der Stadt Rheinfelden sorgt der Laden für Verkehrsüberlastungen und gefährliche Situationen. Für die Sonntagsöffnung des Ladens, die nicht bewilligt sei, verlangt die Stadt ein nachträgliches Baugesuch und droht darüber hinaus mit einer Zwangsschliessung, wenn die Betreiberin des Ladens nochmals gegen Auflagen für die Anlieferung verstösst.

Doch es gibt auch ein Licht am Horizont. Denn die Solidarität für den kleinen Quartierladen ist gross. Nachdem eine Privatperson aus Rheinfelden in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Rhyfälde, wenn...» bereits eine Unterschriftensammlung für den Erhalt des Ladens ankündigte, hat sie am Mittwochabend die Online-Petition «Wir wollen unser Quartierladen im Roberstenquartier in Rheinfelden behalten!» lanciert.

Anlieferung per LKW ist notwendig

Knapp 24 Stunden später haben am Donnerstagnachmittag, 17 Uhr, bereits über 190 Personen die Petition auf der Kampagnenplattform «change.org» unterzeichnet. Im Text zur Petition heisst es:

«Wir, die Unterschreibenden, stehen hinter dem Standort und den Pächtern. Wir wollen zum Ausdruck bringen, dass wir auf unser ‹Lädeli› angewiesen sind und es behalten möchten.»

Ein Lebensmittelgeschäft, so heisst es weiter, könne nur überleben, wenn es auch beliefert werden könne. Dies bedeute auch, dass LKWs in die Nähe des Gebäudes fahren müssen. Diese Sichtweise zur Anlieferung kollidiert mit einer Verfügung der Stadt. In dieser hat der Gemeinderat festgelegt, dass der Warenumschlag mittels LKW oder grösseren Lieferwagen – über zehn Meter Länge – einzustellen ist.

Gemäss der Petitionsinitiantin profitierten auch zahlreiche Angestellte von angrenzenden Unternehmen – Hotel, Thermalbad und Gesundheitsinstitutionen – sowie deren Gäste oder Patientinnen und Patienten vom Angebot des Quartierladens.

Erste selbstständige Einkäufe von Schulkindern

Zudem biete der Laden Menschen aus dem Quartier, die nicht mehr so mobil sind oder Menschen, die bewusst auf das Auto verzichten, die Möglichkeit, alles zu besorgen, was sie für den Alltag brauchen. Weiter heisst es im Text zur Petition:

«Unser ‹Lädeli› bietet seit Jahrzehnten den Schulkindern von nebenan die Möglichkeit, erste selbstständige Einkäufe zu tätigen.»

Auch Menschen im Schichtdienst profitierten von den grosszügigen Öffnungszeiten. Zudem habe man durch den Laden die Möglichkeit, am Wochenende noch spontan einen Grillabend zu organisieren oder auch, sich eine kleine Erfrischung im Sommer während des Aufenthaltes am Rhein zu holen.

Die Petition, so heisst es im Text abschliessend, richte sich ausdrücklich nicht gegen Personen, die gegen den Ladenstandort sind, sondern setze sich für die Befürworterinnen und Befürworter des Ladens und dessen Pächter selbst ein.

