Rheinfelden: Kunsteisbahn freut sich über viele Besucher

Rheinfelden «Wir sind sehr zufrieden»: Auf der Kunsteisbahn herrscht beinahe wieder Normalbetrieb Nach einer schwierigen Saison ist auf der Kunsteisbahn Rheinfelden beinahe wieder Normalbetrieb eingekehrt. Derzeit kommen sogar mehr Besucherinnen und Besucher auf die Anlage als in den Jahren vor Corona. Geschäftsführer Willy Vogt freut das – besonders, weil nun endlich die neue Infrastruktur voll ausgenutzt werden kann. Nils Hinden 27.01.2022, 05.00 Uhr

Willy Vogt, Geschäftsführer, ist mit den ersten Monaten der laufenden Saison zufrieden. Horatio Gollin (4. Februar 2021)

Der Start in diesjährige Eislauf-Saison war für Willy Vogt, den Geschäftsführer der Kunsteisbahn Rheinfelden (KuBa), mit viel Vorfreude und Hoffnung verbunden. Schliesslich wurden 2020 rund 2,5 Millionen Franken in den Ausbau des Garderoben- und Verwaltungsgebäudes der Kunsteisbahn investiert.

Was folgte, war ein flaues Eröffnungsjahr. Über Monate konnte die Anlage wegen der Pandemie nur eingeschränkt genutzt werden. Die Hoffnung vor dieser Saison war, die neue Infrastruktur zum ersten Mal so richtig ausnutzen zu können.

Überdurchschnittlich viele Eisvermietungen und Eintritte

Eine Hoffnung, die sich durchaus erfüllt hat. Seit dem Saisonstart im Oktober sind inzwischen dreieinhalb Monate vergangen. Nun zieht Willy Vogt Zwischenbilanz:

«Mit der bisherigen Saison sind wir sehr zufrieden.»

Man verzeichne in den ersten Monaten gar mehr Eisvermietungen und Eintritte für öffentliche Ausläufe als in den Jahren vor Corona.

Die Coronaregeln würden den Betrieb kaum mehr einschränken: Die Rheinfelder Eisfelder sind nämlich als Aussenanlagen deklariert. Was zur Folge hat, dass weder auf dem Haupt- noch auf dem Nebenfeld eine Zertifikatspflicht gilt.

Die Obergrenze wird kaum einmal erreicht

Und auch die Obergrenze für Besucherinnen und Besucher, die gleichzeitig übers Eis gleiten dürfen, ist mit 500 hoch angesetzt. Vogt sagt:

«So viele Besucherinnen und Besucher haben wir ohnehin kaum einmal auf dem Eis.»

Über den ganzen Tag verteilt dürfe man an Spitzentagen rund 800 Gäste begrüssen, so Vogt. Abweisen müsse man deswegen trotzdem niemanden. Denn: «Es sind ja nicht alle Besucherinnen und Besucher gleichzeitig auf dem Eis.»

Trotzdem bleibe man vorsichtig. So habe man eine Wechselzone im Aussenbereich eingerichtet, um grössere Menschenansammlungen in den Garderoben zu verhindern, sagt Willy Vogt.

Unter der Woche gleiten Schulklassen über Rheinfelder Eis. Nadine Böni (11. Dezember 2019)

Die Besucherzahlen variieren: «Aktuell kommen vor allem am Wochenende viele Gäste», sagt Willy Vogt. Unter der Woche würden dann vor allem Schulklassen kommen. Jetzt stehen die Sportferien an und Vogt ist guter Dinge: «Dann dürfen wir bestimmt auch wieder einige Familien und jüngere Gruppen begrüssen», so Willy Vogt.

Auch Spezialevents finden wieder statt

Die KuBa Eisfelder sind an sieben Tagen in der Woche für den öffentlichen Auslauf geöffnet. Neben dem öffentlichen Schlittschuhlaufen biete man auch Alternativprogramm an.

Als Beispiel nennt Willy Vogt die sogenannten «öffentliche Abendläufe». Dabei sind Gruppen eingeladen, zu Musik übers Eis zu gleiten. Der nächste öffentliche Abendlauf findet am 4. Februar statt. Die Tickets dafür sind jeweils im Vorverkauf an der Abendkasse erhältlich.

Zudem biete man Eisvermietungen an und es finden regelmässig Spiele des EHC Rheinfelden statt – dessen Saison bald fortgesetzt wird.