Schützen Rheinfelden: Die Bauarbeiten stehen vor dem Abschluss

Rheinfelden «Wir sind erleichtert»: Die Jahrhundertrenovation beim «Schützen» steht endlich vor dem Abschluss Das Hotel Schützen in Rheinfelden sorgte in den vergangenen Jahren für manche Schlagzeilen – vor allem durch das Zerwürfnis mit dem Generalunternehmen, das die Millionenrenovation hätte ausführen sollen. Auch kam es zu massiven Verzögerungen. Nun stehen die Bauarbeiten aber vor dem Abschluss. Nadine Böni Jetzt kommentieren 01.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Hotel Schützen in Rheinfelden wird seit August 2019 umfassend renoviert und erweitert. Im Juni 2023 soll das Haus mit Klinik und Hotel wieder öffnen. zvg

Die Erleichterung ist Albi Wuhrmann, Mitglied des Verwaltungsrats der Schützen Rheinfelden AG, anzuhören. Endlich gibt es gute Nachrichten zu vermelden zur Grossbaustelle des Unternehmens in Rheinfelden: Die umfassende Renovation des Hotels Schützen, seit August 2019 in Gang, kann nämlich in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. Wuhrmann sagt:

«Bis Ende Jahr sollen die Bauarbeiten beendet sein, danach folgt die Behebung allfälliger Mängel und im Frühjahr wird das Gebäude übergeben.»

Am 1. Juni ist es dann so weit: Der «Schützen» öffnet – nach einer fast vierjährigen Umbauphase – seine Türen. «Darauf freuen wir uns nach der herausfordernden Bauzeit wirklich sehr», sagt Wuhrmann. «Wir sind erleichtert.»

Albi Wuhrmann, Mitglied des Verwaltungsrats der Schützen Immobilien AG. Claus Pfisterer/zvg

Beschäftigt hat die Verantwortlichen dabei nicht nur das an sich schon komplexe und anspruchsvolle Sanierungsprojekt des historischen Gebäudes. «Eine Jahrhundertrenovation», nennt Wuhrmann es. Dazu kam im Frühjahr 2021 aber auch das Zerwürfnis mit der beauftragen Generalunternehmung.

Einen Teil der Verzögerung aufgeholt

Erst Anfang 2022 konnten die Bauarbeiten – unter Leitung einer neuen Baumanagement-Firma – fortgesetzt werden. Die Baukosten waren um mehrere Millionen gestiegen, die Bauzeit hatte sich mehr als verdoppelt. Die Eröffnung, ursprünglich für 2021 geplant, musste auf das dritte Quartal 2023 verschoben werden.

«Seit dem Neustart läuft es aber sehr gut», sagt Wuhrmann. So gut, dass die Eröffnung nun schon im Juni möglich ist. Der Rechtsstreit mit der ursprünglichen Generalunternehmung dauert derweil an und «wird uns wahrscheinlich noch eine Weile beschäftigen», so Wuhrmann.

Daneben gibt es aber noch einen weiteren Grund für Wuhrmanns Erleichterung: Die Finanzierung der «Schützen»-Renovation ist sichergestellt. Im Frühjahr hatten die Aktionärinnen und Aktionäre die Erhöhung des Aktienkapitals über zehn Millionen Franken beschlossen. Sie war nach Angaben des Verwaltungsrats notwendig, um die Modernisierung und Erweiterung des Hotels fertigzustellen und gleichzeitig «weiterhin handlungsfähig und wettbewerbsfähig zu bleiben», wie es damals hiess.

Aktienkapitalerhöhung war ein Erfolg

Inzwischen ist die erste Emissionsfrist der Aktienkapitalerhöhung abgeschlossen. Das erhoffte Ziel von acht Millionen Franken sei zwar nicht erreicht worden, aber immerhin seien zwischen 6,5 und 7 Millionen Franken zusammengekommen. Wuhrmann sagt:

«Wir haben gespürt, dass das wirtschaftliche Umfeld und die geopolitische Lage für eine Aktienkapitalerhöhung nicht optimal sind.»

Vor diesem Hintergrund sei man mit dem Resultat zufrieden. Es ist auch so die grösste Aktienkapitalerhöhung in der Geschichte des Unternehmens. Vor allem von den Grossaktionärinnen und -aktionären und den am Bau beteiligten Handwerksbetrieben habe man einen grossen Rückhalt gespürt. «Es freut uns, dass sie weiterhin in uns vertrauen», so Wuhrmann.

Mit der Wiedereröffnung des «Schützen» gibt es im Rheinfelder Städtli wieder mehr Hotelzimmer. zvg

Denkbar sei, dass zu einem späteren Zeitpunkt nochmals ein Anlauf genommen werde – etwa, wenn die Neugestaltung des Hotels Eden im Park ansteht. Da es sich um eine genehmigte Kapitalerhöhung handelt, hat das Unternehmen dafür zwei Jahre Zeit.

Nun aber steht die Vorfreude auf die langersehnte Wiedereröffnung im Vordergrund. Wuhrmann denkt dabei auch an Tourismus Rheinfelden, denn: Mit der Wiedereröffnung des «Schützen» stehen auch im Städtli wieder mehr Hotelzimmer zur Verfügung. «Wir freuen uns darauf, wenn wir unser Hotel- und Klinikkonzept wieder leben und so einen Beitrag zum Tourismus in Rheinfelden leisten können», sagt Wuhrmann.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen