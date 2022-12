Dianapark: Kanton beendet Unterbringung von Nicht-Ukrainern

Rheinfelden Wieder nur Geflüchtete aus der Ukraine im Dianapark: Kanton beendet temporäre Belegung Während einiger Wochen lebten in der ursprünglich für geflüchtete Ukrainer und Ukrainerinnen eröffneten Unterkunft in Rheinfelden auch Geflüchtete aus anderen Ländern. Nun hat der Kanton deren temporäre Unterbringung beendet. Nadine Böni Jetzt kommentieren 19.12.2022, 05.00 Uhr

Derzeit sind in der Überbauung Dianapark in Rheinfelden 66 Wohnungen durch Geflüchtete aus der Ukraine belegt. Nadine Böni (29. Juni 2022)

Der Kanton hat die temporäre Belegung mit nicht ukrainischen Geflüchteten im Dianapark in Rheinfelden «zurzeit beendet». Das sagt Michel Hassler, Sprecher des zuständigen kantonalen Departements Gesundheit und Soziales (DGS). Aktuell leben somit 204 Geflüchtete in der kantonalen Unterkunft in der Überbauung, allesamt aus der Ukraine. Damit sind zurzeit 66 Wohnungen belegt.