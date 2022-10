Tag der offenen Tür in der Wärmezentrale Rüchi in Rheinfelden

Rheinfelden «Wertschöpfung bleibt in der Region»: Die Wärmezentrale Rüchi öffnete ihre Tore für die Bevölkerung Beim Tag der offenen Tür konnten die Einwohnenden einen Blick in die neue Wärmezentrale Rüchi der AEW Energie AG werfen. Über Abwärme und Holzschnitzelverbrennung werden 3000 Rheinfelder Haushalte mit Wärme versorgt. Die Einsparung an Heizöl entspricht einer CO 2 -Einsparung von 7000 Tonnen. Horatio Gollin 30.10.2022, 13.29 Uhr

Tag der offenen Tür bei der Wärmezentrale Rüchi Rheinfelden: Stadtammann Franco Mazzi (links) und Marc Ritter, CEO der AEW Energie AG, zeigen das neue Bauwerk. Horatio Gollin

Im Januar 2021 wurde die Wärmezentrale Rüchi gegenüber dem Feuerwehrmagazin in Betrieb genommen und versorgt seither 3000 Rheinfelder Haushalte mit Wärme. Beim Tag der offenen Tür konnten Interessierte nun einen Eindruck gewinnen von der Holzschnitzelanlieferung über die Aufbereitung und Verfeuerung bis zur Steuerungs- und Regelungstechnik in der neuen Anlage der AEW Energie AG.

An Ständen gab es Informationen zur Wärmezentrale, dem Holzkessel und dem als Redundanz dienenden Ölkessel sowie zum Wärmeverbund, der aus dem Zusammenschluss der früheren Fernwärmenetze Rheinfelden Ost und Engerfeld entstanden ist. Das Herzstück der Wärmezentrale ist der über drei Stockwerke reichende Holzkessel.

Holz stammt von Ortsbürgergemeinde Rheinfelden

«Das Thema Energie ist in aller Munde», stellte Marc Ritter, CEO der AEW Energie AG, angesichts der Kostensteigerungen bei Energieträgern fest. Die AEW ist eine der bedeutendsten Wärmeproduzentinnen und -lieferantinnen in der Schweiz, die rund 80 Wärmeverbunde betreibt und mehr als 15’000 Haushalte mit Wärme und Warmwasser versorgt.

In Rheinfelden sind 17 Megawatt Leistung installiert, führte Keller aus. Die Wärmezentrale Rüchi spare 2,8 Mio. Liter Öl im Jahr ein, was einer CO 2 -Einsparung von 7000 Tonnen entspricht. Zudem bleibt die Wertschöpfung in der Region, da das Holz von der Ortsbürgergemeinde Rheinfelden bezogen wird. Zur Deckung des eigenen Strombedarfs sind auf dem Dach und an der Fassade der Heizzentrale Photovoltaikanlagen installiert.

Seit April 2022 ist die Netzerweiterung Richtung Theodorshof im Bau, wo im Herbst 2023 die alten Gaskessel durch erneuerbare Fernwärme ersetzt werden sollen. Als neues Projekt plant die AEW die Prüfung, ob die Thermalquelle Schiffacker energetisch genutzt werden kann. Eine Auswertung soll im Herbst 2023 erfolgen.

Grösste ökologische Wirkung hat Wärme aus erneuerbarer Energie

Als Rheinfelden sich auf den Energiestadt-Prozess eingelassen habe, sei deutlich geworden, dass die grösste Wirkung auf Gemeindeebene im Bereich Wärme durch die Erhöhung des Anteils von erneuerbaren Energien durch Verdichtung und Erweiterung von Wärmeverbunden erzielt werde, sagte Stadtammann Franco Mazzi.

So sieht die Wärmezentrale Rüchi Rheinfelden von innen aus. Horatio Gollin

Die Grundsätze der AEW, nämlich die Nutzung von Abwärme und Umweltwärme, hätten überzeugt. Beim Wärmeverbund Rüchi wird hauptsächlich die Abwärme der Saline genutzt, dann kommt der Einsatz von Holzschnitzel. «Holz ist ein erneuerbarer beziehungsweise nachhaltiger Energieträger», hielt Mazzi fest. Vorteile sind die hohe Preisstabilität und die regionale Verfügbarkeit, wodurch auch nur wenig graue Energie für den Transport verbraucht wird.

In der Wärmezentrale Rüchi werde die Abluftreinhaltung durch eine zweistufige Abluftreinigung gewährleistet, und die Asche wird sachgerecht in der Schlackedeponie Cholwald entsorgt. Jährlich fallen drei Lastwagenfahrten an.