Formationen messen sich am Aargauischen Musiktag in Rheinfelden

Rheinfelden Wenn die Jacke fehlte, gab es ausnahmsweise keinen Abzug: Am Aargauischen Musiktag massen sich die Formationen während der Parade 36 Musikgesellschaften und Brassbands spielten an der Veranstaltung vom 17. bis 19. Juni in Rheinfelden. Die meisten liessen sich von Experten bewerten. Horatio Gollin Jetzt kommentieren 19.06.2022, 19.45 Uhr

Die Stadtmusik Laufenburg nahm ebenfalls am Paradewettbewerb teil. Horatio Gollin

Drei Tage herrschte Festbetrieb beim Aargauischen Musiktag in Rheinfelden unter dem Motto «Hört Rhein». Schon am Freitagabend startete der Anlass. Musik lag in der Luft. Auf der Festmeile bei der Schifflände und im Städtli traten verschiedene Bands auf.

Das Highlight am ersten Tag der Veranstaltung war aber die «Fricktal tanzt»-Party im grossen, 1000 Besucherinnen und Besucher fassenden Festzelt mit Livemusik von den Bieranjas.

Der dreitägige Anlass wurde rege besucht. Horatio Gollin

Bis in die Puppen wurde ausgelassen gefeiert. Am Samstagnachmittag spielte die Brass Band Zuzgen ein Konzert im Festzelt, abends sorgten die Fäaschtbänkler für Stimmung. Sonntags unterhielten dann die Stageband von Showband.ch und die AEW Concert Brass Fricktal die Festbesuchenden.

Gelungenes, aber auch Patzer notierte der Experte

Am Aargauischen Musiktag stehen aber die Musikgesellschaften im Vordergrund. Nach der Pandemie sei es wichtig, dass die Musiker sich wieder treffen und musizieren können, meinte Stefanie Keller, Sprecherin des Aargauischen Musikverbandes (AMV).

Am Samstag und am Sonntag kamen die Freunde von Blasmusik bei den Konzertvorträgen in der Kurbrunnenanlage auf ihre Kosten. 36 Musikvereine oder Brassbands mit durchschnittlich 35 Musikanten zeigten ihr Können auf der Bühne. Ihr Vortrag wurde dabei von einem Experten genau beobachtet, der sich in der Partitur nicht nur gut gelungene Stellen, sondern auch Patzer notierte, um den Musizierenden im Anschluss ein solides Feedback zu geben, erklärte der Experte Markus Steimen.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer lauschen dem Konzertvortrag des Musikvereins Buckten. Horatio Gollin

Dabei zeigte sich im Niveau der Musikvereine eine grosse Bandbreite. Von der Höchstklasse-Brassband bis zur viertklassigen Harmonieband war alles dabei, sagte Steimen. Bei den Vorträgen wurden aber keine Ranglisten erstellt.

26 Musikvereine und Brassbands beteiligten sich an Paradeläufen

Einer strengen Bewertung und einem Ranking stellten sich die Formationen, die an den zwei Paradeläufen in der Marktgasse teilnahmen. AMV-Präsident Kurt Obrist erklärte, dass vier Experten dabei die Aufstellung, das Spiel und den abschliessenden Halt bewerteten.

Aufgrund der heissen Temperaturen gab es für die Formationen aber keinen Punkteabzug, wenn die Musiker auf die Uniformjacken verzichteten. Immerhin 26 Musikvereine und Brassbands beteiligten sich an den Paradeläufen und 25 Gruppen stellten sich der Bewertung.

Um den dreitägigen Anlass zu organisieren, waren 150 freiwillige Helferinnen und Helfer im Einsatz, die grösstenteils von der Stadtmusik Rheinfelden kamen, ein paar Helfer hatten sich auf den öffentlichen Aufruf gemeldet, berichtete Sabine Henz, Präsidentin des Organisationskomitees.

«Bis jetzt ist alles reibungslos gelaufen», meinte Kurt Obrist am vergangenen Sonntagnachmittag, der dem Organisationskomitee dafür dankte, dass das Team die Veranstaltung mit «viel Herzblut» aufgegleist hatte.

