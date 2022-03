Anwohner wehrt sich mit Petition gegen Feldschlösschen-Geruch

Rheinfelden Wegen Hefe- und Weizengeruch aus der Brauerei: Anwohner lanciert Petition gegen Feldschlösschen Ein Anwohner der Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden stört sich an Geruchsemissionen. Er hat eine Petition gestartet und fordert darin eine endgültige Lösung für das Problem. Nur: Unterstützerinnen und Unterstützter scheint er für sein Anliegen kaum zu finden. Nadine Böni 21.03.2022, 16.30 Uhr

Ein Anwohner stört sich an den Geruchsemissionen der Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden. Severin Bigler

«Das muss aufhören!», steht auf Zetteln, die am Pappelnweg sowie am Weidenweg in Rheinfelden aufgehängt wurden. Zu lesen ist darauf von «andauernden Geruchsbelästigungen» durch die nahe Brauerei Feldschlösschen und die Forderung nach einer «soliden und endgültigen Lösung».