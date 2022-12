Der Fricktaler Autoknacker muss ins Gefängnis

Tele M1

Rheinfelden Vor Gericht: Der Fricktaler Autoknacker hat einen Schaden von fast 300’000 Franken angerichtet Eine Einbruchserie hielt im Frühjahr das Fricktal in Atem: Innert wenigen Tagen wurden über 120 Fahrzeuge und Kellerabteile aufgebrochen. Der Täter konnte wenig später in Frankreich festgenommen werden – weil er einen BMW geklaut hatte, der über ein Ortungssystem verfügt. Nun musste sich der 26-Jährige vor Gericht verantworten. Nadine Böni 12.12.2022, 18.35 Uhr

Über 120 Fahrzeuge und Kellerabteile hat der mutmassliche Täter aufgebrochen und dabei einen Sachschaden in Höhe von über 270'000 Franken verursacht. Screenshot Tele M1

Die Aufnahmen der Überwachungskamera lassen einen den Kopf schütteln: Da verschafft sich ein junger Mann, gekleidet in Jeans, weisse Sneaker, dunkle Jacke und Mütze mit völliger Seelenruhe Zugang zu einer Tiefgarage, bricht darin ein Auto nach dem anderen auf – und verlässt die Tiefgarage nach rund 2,5 Stunden mit mehreren vollgepackten Sporttaschen. Darin: die Wertgegenstände aus Fahrzeugen und Garagen.

Entstanden sind die Aufnahmen in Stein. Eine ganze Serie von Auto- und Garagenaufbrüchen hatte damals im Februar für Aufregung im Fricktal gesorgt: Innert wenigen Tagen wurden bei über 80 Fahrzeugen die Fenster eingeschlagen und Wertgegenstände daraus entwendet, dazu noch mehrere Dutzend Kellerabteile aufgebrochen.

Eine Überwachungskamera in einer Tiefgarage in Stein zeichnete die Tat auf. Screenshot Tele M1

Der geklaute BMW wurde ihm zum Verhängnis

Schliesslich konnte ein 26-jähriger Algerier als Tatverdächtiger festgenommen werden. Zum Verhängnis war dem in Frankreich wohnhaften Kriminaltouristen ein BMW X5 geworden. Den teuren SUV hatte der Mann ebenfalls in Stein geklaut – ohne zu wissen, dass das Fahrzeug über einen sogenannten Tracker verfügt. Der Halter konnte sein Auto so orten. Danach wurde umgehend die französische Polizei informiert: Nach einer kurzen Verfolgungsjagd konnte der Verdächtigte in Mülhausen nahe Basel festgenommen werden.

Nun musste sich der Autoknacker am Montag vor dem Bezirksgericht Rheinfelden verantworten. Laut der Anklageschrift habe der Einbrecher insgesamt 122 Autos oder Keller aufgebrochen. Dies verursachte ein Deliktsgut und Sachschäden von rund 270’000 Franken. Die Staatsanwaltschaft forderte für den Beschuldigten eine Gefängnisstrafe von 40 Monaten – also über drei Jahre.

Vor Gericht zeigte sich der junge Mann am Montagmorgen zunächst locker und frech – gegenüber den Medienschaffenden am Eingang riss er Grimassen und zeigte wüste Gesten. Das berichtet der Regionalsender «Tele M1». Das Lachen dürfte ihm allerdings mittlerweile vergangen sein, denn das Rheinfelder Bezirksgericht verurteilte den Algerier zu einer Haftstrafe von über drei Jahren und verhängte zusätzlich einen Landesverweis gegen ihn.

Gericht reduziert Landesverweis auf zehn Jahre

Der zuständige Staatsanwalt Pius Suter sprach gegenüber «Tele M1» von einem «klassischen Kriminaltouristen». Vor Gericht hatte er gar den maximalen Landesverweis von 15 Jahren für den Algerier gefordert. Weil der Beschuldigte gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern der Liegenschaft, in die er eingebrochen war, allerdings nicht gewalttätig geworden war, reduzierte das Gericht den Landesverweis.

Für die mehreren Dutzend Privatklägerinnen und Privatkläger ist das Urteil auch eine Genugtuung. «Jetzt haben wir ein paar Jahre Ruhe», sagte ein Mann, der die Verhandlung in Rheinfelden mitverfolgte. Auch in sein Auto war der Beschuldigte im Frühjahr eingebrochen, hatte dabei einen Sachschaden von mehreren Tausend Franken verursacht.

Ein 17-Jähriger, der bei der Verhaftung des Beschuldigten mit diesem im Auto sass, ist inzwischen wieder auf freiem Fuss – aus Mangel an Beweisen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.