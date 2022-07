Mittelalter- und Fantasy-Fest in Rheinfelden kommt gut an

Von Rittern, Gauklern und Barbaren: Das Städtli taucht in längst vergangene Zeiten ab

Das Mittelalter- und Fantasy-Fest in Rheinfelden kam bei den Besucherinnen und Besuchern gut an. Gross war auch die Fantasie bei der Gestaltung der aufwendigen Kostüme. An 45 Ständen und beim Rheinparking gab es Spektakuläres zu bestaunen. Wer wollte, konnte aber auch selbst aktiv werden – Äxte werfen oder Pfeile schiessen.