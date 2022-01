Stadtammann Franco Mazzi sendet Neujahrsgrüsse via Youtube

Was in den beiden Rheinfelden 2021 an Projekten lief und was für dieses Jahr geplant ist, darüber informierten Stadtammann Franco Mazzi und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in einer gemeinsamen Videobotschaft. Der grenzüberschreitende Neujahrsempfang fand, wie auch schon 2021, wegen der Coronakrise nicht statt. So blieb für beide nur der virtuelle Weg für ihre jeweiligen Rück- und Ausblicke.

Hans Christof Wagner 11.01.2022, 05.00 Uhr