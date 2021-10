Rheinfelden: Villa-Bau von Xherdan Shaqiri immer noch blockiert

Rheinfelden Villa-Bau von Xherdan Shaqiri blockiert – der Nati-Star taucht immer wieder am Kapuzinerberg auf Die Stadt hat die vier Einwendungen gegen den rund 2,8 Millionen Franken teuren Bau von Xherdan Shaqiri auf dem Kapuzinerberg der Bauherrschaft zur Stellungnahme zugestellt. Ab und an wird der Nati-Star im Lamborghini bereits im Quartier gesichtet. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 07.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Xherdan Shaqiri will in Rheinfelden ein Haus bauen. Das sind die Pläne des Architekten Enrico Kyburz. Kyburz Architektur & Bauleitungen Gmbh

Er wäre wohl dereinst Fricktals prominentester Zuzug. Die Rede ist von Fussballprofi Xherdan Shaqiri, der am Samstag die Schweizer Nati in der WM-Qualifikation gegen Nordirland auf den Rasen führen soll. Das Baugesuch des Fussballstars, der am Sonntag seinen 30. Geburtstag feiert, für eine rund 2,8 Millionen Franken teure Villa auf dem Kapuzinerberg in Rheinfelden, schlug hohen Wellen in der Stadt.