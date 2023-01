App bietet Fahrgemeinschaft für Pendlerinnen und Pendler

Rheinfelden Vielversprechender Start: 83 Personen nutzen die Mitfahr-App – und jetzt macht eine zweite Gemeinde mit Steigende Spritpreise, lange Staus auf den Strassen – und das auch, weil meist nur ein Mensch im Auto sitzt. Um das zu ändern, bietet die Stadt Rheinfelden seit dem vergangenen Sommer über eine App Fahrgemeinschaften an den Arbeitsplatz. Dem guten Beispiel folgen jetzt auch andere in der Region. Hans Christof Wagner 28.01.2023, 05.00 Uhr

Rheinfelden bietet seit Sommer 2022 die App «Pendla» an, über die Mitfahrgelegenheiten oder Fahrgemeinschaften zustandekommen. Nadine Böni

Früher stand man an der Strasse, reckte den Daumen nach oben und hoffte darauf, dass eine Autolenkerin oder ein Autolenker anhielt: Trampen oder per Anhalter fahren – das war gestern. Heute geht das digital, mit einer App auf dem Smartphone, beispielsweise mit «Pendla», wie das Produkt eines deutschen Anbieters heisst.

Bei «Pendla» seit Sommer 2022 mit dabei ist die Stadt Rheinfelden. «Rheinfelden war die erste Gemeinde in der Schweiz, die bei ‹Pendla› mitgemacht hat», sagt Sven Sawatzki, Geschäftsführer des deutschen Unternehmens, das die App entwickelt hat und vertreibt. Stand heute kann Sawatzki melden:

«Aktuell sind es in Rheinfelden 83 Userinnen und User, die 83 Strecken abdecken.»

Sawatzki wertet das als einen guten Start, auch vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde die erste in der Schweiz war und sich das Angebot erst herumsprechen müsse. Sawatzki unterstreicht die Bedeutung mit weiteren Zahlen. Die Rheinfelder Fahrgemeinschaften sparten pro Jahr 72 Tonnen CO 2 ein. In Geld ungerechnet, heisse das rund 14'500 Franken. Durch die Rheinfelder App-Nutzerinnen und -Nutzer seien 5850 Autos weniger auf der Strasse unterwegs, rechnet Sawatzki weiter vor.

Rheinfelden kann Wohn- oder Arbeitsort sein

Kostenlos nutzen können die App Menschen, die entweder in Rheinfelden wohnen oder dort arbeiten. Dafür zahlen teilnehmende Städte und Gemeinden Sawatzkis Unternehmen Lizenzgebühren in Höhe von jährlich zwölf Cent pro Einwohnerin und Einwohner. Im Falle Rheinfeldens mit einer Einwohnerzahl von rund 13'500 sind das also nach aktuellem Umrechnungskurs etwa 1600 Franken.

Bei der «Pendla»-App machen im Fricktal Rheinfelden und jetzt auch Magden mit. zvg/Aargauer Zeitung

Hoffnungsvoll stimmt Sawatzki, dass seit Anfang des Jahres die Gemeinde Magden auch mit dabei ist. Magden habe bereits im Sommer 2022 Interesse gezeigt, es dann aber vorgezogen, den Beitritt zu «Pendla» auf den Jahresbeginn 2023 zu legen, erzählt er.

Walter Jucker, Vizeammann und Vorsteher des Ressorts Sicherheit und Verkehr in Rheinfelden, sagt, es seien mit Rheinfelden/Baden, Möhlin, Magden, Kaiseraugst und Olsberg fünf regionale Städte und Gemeinden angeschrieben und zum Mitmachen animiert worden. Laut Jucker laufen Gespräche. Begrüssen würde er vor allem, wenn der Pharmastandort Kaiseraugst mit seinen Tausenden von Pendlerinnen und Pendlern sowie Grenzgängerinnen und Grenzgängern mit im Boot wäre.

Die Testphase wird zwei Jahre dauern

Rheinfelden hat im Sommer 2022 die Testphase der Mitfahr-App «Pendla» eingeleitet. Nach zwei Jahren wird entschieden, ob es das Angebot dauerhaft gibt. Ausschlaggebend für die Entscheidung, ob Ja oder Nein, dürften die konkreten Nutzerzahlen sein.

Sawatzki erwähnt, dass sein Unternehmen derzeit in Verhandlungen mit dem Landkreis Lörrach sei, in dem auch Rheinfeldens deutsche Schwesterstadt liegt. Grosses Potenzial sieht er auch darin, dass sich Unternehmen – im Fricktal die der Pharma- und Life-Sciences-Branche – direkt beteiligen. Mit «Comovee» biete sein Unternehmen ihnen eine eigene App an.