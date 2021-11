Rheinfelden: Bäckerei Rohrer ist verzweifelt auf Bewerbersuche

Rheinfelden Verzweifelt auf Bewerbersuche – nun muss die Bäckermeisterin die Nachtproduktion alleine stemmen Seit August sucht die Feinbäckerei Rohrer vergeblich nach einer neuen Kraft für die Produktion. Als Alleinunterhalterin nachts in der Backstube muss Geschäftsführerin Jolanda Rohrer das Angebot verkleinern, auf grössere Bestellungen verzichten – und darf ja nicht krank werden. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Jolanda Rohrer, Geschäftsführerin der Feinbäckerei Rohrer, sucht seit August nach einem Mitarbeitenden für die Backstube. Dennis Kalt / «Aargauer Zeitung»

Die Zeit, die davon rinnt, treibt Jolanda Rohrer die Sorgenfalten auf die Stirn. Die Bäckermeisterin, die zusammen mit ihrer Schwester Isabelle Rohrer in dritter Generation die gleichnamige Feinbäckerei in Rheinfeldens Altstadt führt, ist verzweifelt auf der Suche nach Ersatz in der Backstube. Denn Ende November verlässt eine langjährige Bäckerin/Konditorin das Unternehmen. Jolanda Rohrer sagt:

«Dann arbeite ich alleine in der Nachtproduktion und wir müssen das Angebot verkleinern.»

Auch gewisse Aufträge, wie etwa Bestellungen von 200 Grättimännern, habe sie bereits weitergeben müssen. «Aufgrund der Personalsituation können wir grössere Bestellungen nicht mehr entgegennehmen», sagt sie. Dies wirke sich natürlich nicht gerade positive auf den Umsatz aus. Unterstützt wird Jolanda Rohrer in der Produktion lediglich noch tagsüber von einer Konditorin, die in einem 50- bis 60-Prozent-Pensum arbeitet und das stattliche Alter von 70 Jahren bereits erreicht hat.

Bewerbungen kamen aus Berlin und Südtirol

Vor dem Hintergrund, dass der Dezember der arbeitsintensivste Monat sei – etwa werden zusätzlich Weihnachtsgebäck oder Lebkuchen produziert –, müsse man darauf achten, sich nicht zu übernehmen, die Belastung gut zu meistern. Jolanda Rohrer sagt:

«Der Gedanke, nicht krank werden zu dürfen, belastet extrem.»

Wenn dies passieren würde, bliebe nichts anderes übrig als einen anderen Bäcker um ein paar Brote zu fragen, damit man überhaupt noch etwas in der Auslage hätte, um aufmachen zu können.

Jolanda Rohrer zur derzeitigen Situation in der Feinbäckerei Rohrer. Dennis Kalt

Auf der Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für die Stelle in der Backstube sind Rohrers bereits seit August. Inseriert haben sie in Zeitungen, auf Online-Job-Portalen und über den kantonalen und schweizerischen Bäcker-Confiseurmeister-Verband – ohne Erfolg. Bewerbungen gingen etwa ein aus Berlin oder Südtirol. «Das ist aber zu weit weg», so Jolanda Rohrer. Auch beim RAV habe man auf der Suche nach potenziellen Stellensuchenden nachgefragt. «Von zehn Personen, die angefragt wurden, haben sich aber nur zwei gemeldet und die kamen nicht in Frage.» Der eine wohnte zu weit weg, die andere hatte ein Kind.

Arbeiten in der Nacht schreckt viele ab

Jolanda Rohrer weiss, dass das Arbeiten in der Nachtproduktion nicht jedermanns Sache ist. «Das schreckt viele ab», sagt sie, «man muss das schon gerne machen.» Auch körperlich sei die Arbeit nicht ganz ohne, wenn man etwa die Bleche und Kessel mit dem Teig tragen müsse. Jolanda Rohrer, die selbst Lehrlinge ausgebildet hat, weiss, wo von sie redet. «Nur noch ein einziger, den ich ausgebildet habe, abreitet auf dem Beruf.»

Dennoch ist Jolanda Rohrer zuversichtlich, dass man früher oder später einen neuen Mitarbeitenden für die Backstube finden werde. Und wenn dies auch erst etwas später der Fall sein würde, sei ein Schliessen der Bäckerei, die ihr Grossvater 1937 mit einem Tagesumsatz von 70 Rappen eröffnete, keine Alternative.