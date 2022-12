Rheinfelden: Rudolf Hofer über das Briefmarken sammeln

Rheinfelden «Unser Hobby ist aus der Zeit gefallen»: Präsident des Briefmarkenclubs spricht über die Freude am Sammeln – und darüber, warum der Nachwuchs fehlt Seit 30 Jahren ist Rudolf Hofer Präsident des Briefmarkenclubs Fricktal. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause steht nun die 33. Briefmarkenbörse mit mehreren hundert Besucherinnen und Besuchern in Rheinfelden an. In der AZ erklärt Hofer, warum es beim Sammeln um viel mehr als den Wert einer Briefmarke oder Postkarte geht. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

Rudolf Hofer, Präsident des Briefmarkenclubs Fricktal, sammelt seit einem halben Jahrhundert Briefmarken. Dennis Kalt

Selbst für so manchen Laien auf dem Gebiet der Philatelie – der Briefmarkenkunde – sind die rote und blaue Mauritius ein Begriff. Sie gelten als die teuersten Briefmarken der Welt und ziehen an Auktionen in der Regel Gebote von mehreren Millionen Franken auf sich.

Der Vaduz-Block von 1934. zvg

Auch wenn Rudolf Hofer, Präsident des Briefmarkenclubs Fricktal, so manche seiner Briefmarken im Safe aufbewahrt, reichen sie von ihrem Wert her nicht annähernd an die ersten beiden ausgegebenen Briefmarken der britischen Kronkolonie Mauritius heran. Zu seinen wertvollsten gehört der Vaduz-Block, eine Marke die Hofers Schwiegervater in den 1950er-Jahren für 1000 Franken erwarb und ihm als Erbe hinterliess. Gelistet wird die Marke je nach Auflage für über 3000 Franken. Aber, so sagt Hofer:

«Die Nachfrage ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen. So wird zuweilen nur noch ein Zehntel des Katalogpreises erzielt.»

Doch Hofer geht es nicht in erster Linie um den Wert der Briefmarken oder auch Postkarten, die er sammelt. Sondern um den historischen Kontext, die diese und die Sujets erzählen. So etwa die 10-, 20- und 50-Heller-Gutscheine des Fürstentums Liechtenstein, die sich in Hofers Sammlung befinden. «Vor Einführung des Schweizer Frankens 1924 in Liechtenstein wurden dort die Heller-Gutschein als Notgeld herausgegeben», sagt Hofer. Dies infolge des Ersten Weltkriegs, in der die österreichische Krone, die in Liechtenstein offizielles Zahlungsmittel war, einen horrenden Wertverlust erfuhr.

500 Ansichtskarten der Stadt Rheinfelden

Diese Ansichtskarte aus dem Jahr 1929 zeigt, wie Spaziergängerinnen und -gänger auf dem zugefrorenen Rhein unterwegs sind. zvg

Neben Briefmarken sammelt der 77-Jährige auch seit rund 50 Jahren Ansichtskarten der Stadt Rheinfelden. Rund 500 Karten, vornehmlich vom Zeitraum 1897/1998 bis 1930, besitzt Hofer. Er sagt:

«Eine Karte, die ich noch nicht habe, finde ich heute kaum noch.»

Auch die Ansichtskarten von Hofer erzählen viele Geschichten. Etwa zeigen mehrere Fotografien aus dem Jahr 1929, wie es die Eiseskälte vermochte, den Rhein unter einer meterdicken Eisdecke zu begraben, sodass auf dieser so manche und mancher einen Spaziergang von Augst bis zum Rheinfelder Kraftwerk unternahm.

Unter Sammlern beliebt, so Hofer, sind auch die Lithografien der Stadt Rheinfelden, die anhand von Fotos erstellt wurden. 150 Franken hat Hofer für die eine oder andere vor vielen Jahre berappt. «Heute sind sie nur noch ein Fünftel wert», sagt Hofer.

Seit 30 Jahren amtet er als Präsident

Eine Ansichtskarte von Rheinfelden als Lithografie um 1900. Dennis Kalt

Hofer trat 1986 dem 1984 gegründeten Briefmarkenclub Fricktal bei. Im Jahr 1992 übernahm er das Präsidium. Der Verein hatte damals 48 Mitglieder. «Ich wollte, dass wir die 50-Mitglieder-Marke erreichen», sagt Hofer. «Aber wir wurden von Jahr zu Jahr weniger.» Heute zählt der Club noch knapp 30 Mitglieder. Nachwuchs gibt es seit Jahren nicht mehr. Hofer sagt:

«Wir betreiben ein Hobby, das aus der Zeit gefallen ist.»

Kommt hinzu, dass das Freizeit- und Vereinsangebot heutzutage schier grenzenlos ist. Nichtsdestotrotz rechnet Hofer an der 33. Briefmarkenbörse des Vereins, die am Donnerstag von 10 bis 15 Uhr im Rheinfelder Bahnhofsaal stattfindet, mit mehreren Hunderten Besuchern.

