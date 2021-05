Rheinfelden Unfall verursacht und einfach weitergefahren – Polizei sucht Zeugen Am Freitagnachmittag verursachte eine ältere Dame an einer Kreuzung einen Unfall. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr diese weg. Die Kantonspolizei Aargau sucht nun Auskunftspersonen. 15.05.2021, 14.58 Uhr

Die unbekannte Dame fuhr nach der Kollision einfach weiter. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag, kurz vor 16 Uhr in Rheinfelden. Ein 65-jähriger Deutscher fuhr mit seinem Mercedes Benz auf der Augartenstrasse und wollte bei der Lichtsignalanlage rechts in die Hauptstrasse einbiegen. Dabei musste er aufgrund der Rotphase kurz anhalten.

Zum selben Zeitpunkt fuhr eine ältere Dame mit einem silbernen Kleinwagen auf der Linksabbiegespur an die Kreuzung. Anstelle die Fahrt in Pfeilrichtung fortzusetzen bog die Lenkerin rechts ab und kollidierte mit dem an der Kreuzung stehenden Auto.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr die unbekannte Dame weiter. Personen, welche Angaben zum Auto, zum Unfallhergang oder zur gesuchten Lenkerin machen können, werden gebeten, sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) zu melden. (luk)

Aktuelle Polizeibilder vom Mai 2021: