Rheinfelden: In der Schule Robersten tropft es durch die Decke

Rheinfelden Undichtes Turnhallendach und modriger Geruch: Eltern sind hässig über den Zustand der Schule Robersten Eine Elterninitiative fordert den Stadtrat auf, über die Planung der Sanierung und Erweiterung des Schulhauses zu informieren. Dass das Dach seit Jahren nur notdürftig repariert wird, stösst den Eltern sauer auf. Die Stadt bestätigt den Investitionsbedarf – verweist aber auf die Gefahr einer Fehlinvestition bei einer umfassenden Dachsanierung. Dennis Kalt 22.06.2021, 17.55 Uhr

Das Dach des Schulhauses Robersten bereitet Probleme. Zuweilen tropft es in die Turnhalle. Dennis Kalt

Die ausbleibende Sanierung des Schulhauses Robersten sorgt bei Anne Reich von der Elterninitiative Robersten für Frust. Seit Jahren würde bei starken Regenfällen regelmässig Wasser durchs Dach der Turnhalle und zeitweise auch in einzelne Klassenzimmer dringen. Dies sorge für Ausrutsch- und Verletzungsgefahr. Sie bemängelt:

«Notreparaturen werden immer wieder getätigt, ohne dass das Problem dauerhaft gelöst wird.»

Kommt hinzu, dass die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen in mehreren Räumen einem «modrigen Geruch» ausgesetzt seien, der sich auch durch Lüften nicht vermindern liesse. Reich befürchtet, dass sich Schimmelsporen in der Luft befinden, die eingeatmet werden könnten.

Forderung mit 146 ­Unterschriften übergeben

Reich ist bei weitem nicht die Einzige, welcher der Zustand des Schulhauses Robersten missfällt. So sammelte die Elterninitiative innert zweier Wochen 146 Unterschriften von Personen, welche die Forderung eines intakten Schulhauses unterstützen. Reich sagt:

«Der Stadtrat wurde aufgefordert, verbindlich und transparent über die Planung der Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Robersten zu informieren.»

Unzufrieden ist die Elterninitiative jedoch nicht wegen des Lecks im Dach und des modrigen Geruchs. Reich bemängelt, dass mit den vorhandenen Räumlichkeiten die Anforderungen eines zeitgemässen Schulbetriebs nicht erfüllt werden könnten:

«Das Schulhaus des grössten Schulkreises von Rheinfelden verfügt über keinen grossen Begegnungsraum.»

Reich nennt als Beispiel eine Aula oder einen Mehrzweckraum, der fehle. Sie schiebt nach: «Vorführungen und grössere Veranstaltungen können daher in diesem Schulkreis nicht stattfinden oder werden in einen anderen Schulkreis verlegt.» Unbefriedigend sei auch, dass die Kindergartenkinder aufgrund des Platzmangels nur alle zwei Wochen in den Turnunterricht könnten.

Insgesamt besuchen 204 Schülerinnen und Schüler die Primarschule Robersten. Diese sind verteilt auf zehn Klassen. Dennis Kalt

Schulleiterin Annette Wirz bestätigt den Platzmangel. Zeitgemässer Unterricht sei nur erschwert möglich. Sie sagt:

«Zuweilen müssen wir mit den Schülern und Schülerinnen auf den Korridor oder ins Lehrerzimmer ausweichen.»

Immerhin sei das Dach der Turnhalle zuletzt so geflickt worden, dass nach den Regenfällen der letzten Tage der Turnhallenboden trocken blieb, so Wirz. Denn es sei auch schon vorgekommen, dass man nach starken Regen einen kleinen See aus der Halle kehren musste.

Gefahr einer Fehlinvestition bei Dachsanierung

Stadtammann Franco Mazzi sagt, dass die Schulanlage Robersten Bestandteil von übergeordneten Überlegungen der gesamten Schulraumplanung sei. Die prognostizierte Entwicklung der Schülerzahlen würde ständig überprüft und basierend darauf müsse ein Raumkonzept erstellt werden. Mazzi:

«Der in der letzten Analyse in Aussicht gestellte Schülerzuwachs hätte eine umfassende Erweiterung des Schulraums zur Folge gehabt.»

Mittlerweile habe sich aber gezeigt, dass das dynamische Wachstumsszenario so nicht eingetroffen ist. Die Erweiterung des Raumangebots müsse daher nochmals überprüft werden. Mazzi sagt:

«Es ist unbestritten, dass investiert werden muss.»

Allerdings bestünde bei Vorwegnahme einer unabhängigen umfassenden Dachsanierung das «Risiko einer Fehlinvestition». Folglich müssten in einer Übergangsphase die Leckagen im Rahmen des laufenden Unterhalts repariert werden.

Im Weiteren soll der laufende Schulbetrieb durch eine Bündelung und Konzentration der Bauarbeiten möglichst wenig beeinträchtigt werden.