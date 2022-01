Gericht Rheinfelden: Über Kreuzung gerast und in Zaun gekracht

Bezirksgericht Rheinfelden Über Kreuzung gerast und in Zaun gekracht: 27-Jähriger wird zu 130 Tagessätzen verurteilt Ein 27-jähriger Fricktaler baute im August 2019 einen spektakulären Unfall, woraufhin die Staatsanwaltschaft mehrere Verkehrsdelikte per Strafbefehl anführte. Der Beschuldigte erhob Einsprache und hatte teilweise Erfolg. Er erreichte ein milderes Urteil. Nils Hinden Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

Ein 27-Jähriger aus dem Fricktal entging vor dem Bezirksgericht Rheinfelden einer Freiheitsstrafe. Dem Angeklagten wurden mehrere Verkehrsdelikte im Zusammenhang mit einem Unfall vorgeworfen.

Der damals 24-jährige Junglenker verursachte im August 2019 mit einem BMW einen spektakulären Unfall. Über die Kohlplatzkreuzung in Rheinfelden wollte er auf die Riburgerstrasse einbiegen. Im Gutachten der Staatsanwaltschaft steht, dass die Höchstgeschwindigkeit dabei um mindestens 32 km/h überschritten worden sei.

Auf der Kreuzung geriet sein Fahrzeug ins Schleudern, querte die Gegenfahrbahn, riss ein Verkehrsschild mit und touchierte einen Baum, bis es schliesslich im Zaun der Sportanlage Engerfeld stecken blieb. Der Fahrer musste ins Spital eingeliefert werden.

Der Zaun der Sportanlage Engerfeld stoppte das Unfallauto des damals 24-Jährigen. Bild: Kapo AG (August 2019)

Mehrfache Verstösse gegen das Gesetz

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Fahrer vor, dass er im Zuge des Unfalls mehrfach gegen das Gesetz verstossen hat. Im Strafbefehl legt sie dem Beschuldigten vier Vergehen zur Last: Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit innerorts, nicht Beherrschen des Fahrzeuges, in Verkehr bringen eines Fahrzeugs in nicht vorschriftsgemässem Zustand und Erzeugen von vermeidbarem Lärm bei der Beschleunigung.

Die Staatsanwaltschaft forderte, den Beschuldigten zu einer bedingten Freiheitsstrafe von fünf Monaten und einer Busse von 5600 Franken zu verurteilen. Zudem solle der Beschuldigte die Verfahrenskosten in Höhe von rund 13'000 Franken tragen.

Damit aber nicht genug. Im April 2019 war der beschuldigte Pflegefachmann wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand zu einer bedingten Geldstrafe mit einer Bewährungsfrist von zwei Jahren verurteilt worden. Auch dazumal baute der Angeklagte einen Unfall. Bei einer Verurteilung im aktuellen Fall würde er gegen Bewährungsauflagen verstossen.

Schlussfolgernd hiess es im Strafbefehl, dass die nun geforderte bedingte Freiheitsstrafe in eine unbedingte umzuwandeln sei. Der gewährte Aufschub des Strafvollzuges sei zu widerrufen. Mit dem Ziel dies zu verhindern erhob der Beschuldigte Einsprache.

Beschuldigter ist den Tränen nah

Den Tränen nahe und mit zittriger Stimme sagte der Angeklagte vor Gericht aus, sich nach dem ersten Unfall gebessert zu haben. Er wolle den aktuellen Unfall nicht schönreden. Die Ereignisse seien jedoch nicht zu vergleichen. «Eine Freiheitsstrafe wäre sehr schlimm», sagte er weiter. Zu den Umständen sagte er:

«Ich lieh einem damaligen Freund 35'000 Franken.»

Nach einem langwierigen Hickhack habe er dann das Unfallauto als Pfand bekommen. Am Unfalltag habe er es von einer Garage abholen wollen. «Am Abend hätte ich das Auto bei mir abstellen und nicht mehr anrühren wollen», sagte er weiter. Dazu kam es bekanntlich nicht.

Sein Anwalt sagte, dass die vorliegende Sachlage nur Übertretungen seien. Er verwies unter anderem auf ein Gutachten einer Versicherung, dass die Tempoüberschreitung geringer einstufte als das Gutachten der Staatsanwaltschaft. Dieses sei gar für ungültig zu erklären.

Das Gericht sah das anders. Das Gutachten weise zwar Mängel auf, sei aber trotzdem nicht gänzlich für ungültig zu erklären. Trotzdem fiel das Urteil milder aus, als von der Staatsanwaltschaft gefordert, obschon alle Anklagepunkte bis auf «Erzeugen von vermeidbarem Lärm» bestätigt wurden.

Der Angeklagte wurde erneut zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Diese wurde auf 130 Tagessätze à 160 Franken festgelegt. Dazu kam eine Busse von 5300 Franken. Zudem muss der Angeklagte die Verfahrenskosten tragen.

