Rheinfelden Über den Dächern der Stadt entsteht die Kunst für das neue Lädeli – knapp einen Monat vor Eröffnung steigt die Nervosität Flo Schreiber und Daniel Kummli eröffnen Anfang April einen Deko-Shop in der Rheinfelder Altstadt. Die angebotenen Dekorationsartikel für drinnen und draussen stellen sie selber her. Unter anderem haben die beiden eine Leidenschaft für Fusingglas. Nadine Böni 04.03.2021, 05.00 Uhr

Flo Schreiber (Foto) und sein Partner Daniel Kummli eröffnen Anfang April in der Rheinfelder Altstadt einen Deko-Laden. Nadine Böni

Der Ausblick von der Dachterrasse an der Quellenstrasse reicht von der Brauerei Feldschlösschen über Basel am Horizont bis in den Schwarzwald. Hier über den Dächern von Rheinfelden entsteht die Kunst, die schon bald in einem Laden unten in der Altstadt angeboten werden soll. Am 3. April, dem Ostersamstag, eröffnen Flo Schreiber und sein Partner Daniel Kummli an der Kuttelgasse 7 ihr «Fusing Art». Mit dem Dekorations- und Geschenkeladen erfüllten sie sich einen Traum, sagt Flo Schreiber.