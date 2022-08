Rheinfelden: Unfall mit Sportboot, eine Person tot

Tele M1

Rheinfelden Tragisches Unglück: Sportboot mit alkoholisiertem Steuermann rammt Mauer im Rhein – eine Frau stirbt In Rheinfelden ist es am Donnerstagabend zu einem Bootsunfall auf dem Rhein gekommen. Die Rettungskräfte sind mit einem Grossaufgebot ausgerückt. Eine Frau ist beim Unfall ums Leben gekommen. Aktualisiert 26.08.2022, 08.46 Uhr

Rettungskräfte bergen das verunfallte Boot. Kapo AG

In Rheinfelden ist am Donnerstagabend auf dem Rhein zu einem schweren Bootsunfall gekommen. Gegen 22 Uhr ging bei der Aargauer Kantonspolizei der entsprechende Notruf ein. Dabei war von einem Boot die Rede, welches gegen eine Mauer geprallt sei und von Personen, die sich im Wasser befänden, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei heisst. Nach dem Zusammenprall soll das Boot gekentert sein.

Aufgrund der unklaren Situation und der Dunkelheit habe die Polizei sofort eine umfangreiche Such- und Rettungsaktion ausgelöst. Daran beteiligt waren mehrere Boote der Feuerwehren Rheinfelden (Schweiz und Deutschland), der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und schliesslich auch drei Rettungshelikopter, die aus der Luft nach Personen im Wasser suchten.

Mit Booten konnten die Rettungskräfte schon bald vier Personen bergen und an Land bringen. Auch gelang es, das havarierte und leckgeschlagene Sportboot zu sichern und auf eine Sandbank zu schleppen. Nachdem feststand, dass keine weiteren Personen in Not waren, konnte die Suchaktion beendet werden.

Bootsführer offenbar betrunken

Eine 33-jährige Mitfahrerin des Bootes war bereits bei der Bergung nicht mehr ansprechbar gewesen. Trotz Reanimationsversuchen der Ambulanz kam für sie jede Hilfe zu spät. Der 37-jährige Bootsführer sowie die übrigen beiden Passagiere – eine 18-Jährige sowie ein 19-Jähriger – erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Ambulanzen brachten sie ins Spital. Alle vier Bootsinsassen leben gemäss Angaben der Polizei in Deutschland.

Nach ersten Erkenntnissen war das in Deutschland immatrikulierte und auf deutscher Seite gestartete Boot beim Flussbad in Rheinfelden (Schweiz) gegen eine Mauer geprallt. Die genauen Umstände sind allerdings noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung und beschlagnahmte das Boot für weitere Untersuchungen. Da der Bootsführer alkoholisiert war, ordnete die Staatsanwaltschaft bei ihm eine Blut- und Urinprobe an. (cri)

