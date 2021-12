Rheinfelden: Tony Maroni spricht über seinen Schicksalsschlag

Rheinfelden «Tony Maroni» kämpfte nach einem Unfall um sein Leben – und denkt in seinen schwersten Stunden an seine Kundinnen und Kunden Der Rheinfelder Marroniverkäufer Mustafa Mustafai alias Tony Maroni erlitt bei einem Arbeitsunfall schwere Verletzungen. Sein Verkaufsstand am Eingang zur Altstadt bleibt daher in diesem Jahr leer. Aber der junge Mann hat seinen Mut nicht verloren. Schon im nächsten Jahr will er wieder am Marronigrill stehen – und mit den Kundinnen und Kunden Sprüche klopfen. Nadine Böni Jetzt kommentieren 08.12.2021, 05.00 Uhr

Mustafa Mustafai alias Tony Maroni erholt sich derzeit in einer Rehaklinik vom Unfall. zvg/Michael Derrer

Den 28. September wird Mustafa Mustafai alias Tony Maroni nie mehr vergessen. Der junge Rheinfelder hat sich im vergangenen Winter im Städtchen einen Namen gemacht. Er verkaufte an seinem kleinen Stand vor dem Storchennestturm heisse Marroni – und beglückte seine Kundinnen und Kunden dabei nicht nur mit leckeren Früchten, sondern auch mit seinem lockeren Auftreten, einem Scherz hie und da oder einem kurzen Schwatz. Das kam an.

So kannten ihn seine Kundinnen und Kunden: Tony Maroni. Dennis Kalt (6. November 2020)

Nur: In diesem Jahr wird sein Platz vor dem Storchennestturm leer bleiben. Es war an jenem 28. September, als das Leben des sympathischen jungen Manns eine tragische Wendung nahm. Ein Arbeitsunfall kostete den 21-Jährigen fast das Leben.

Seine Kleider brannten lichterloh

Passiert ist es auf einer Baustelle im Baselbiet. Mustafai hatte im Frühjahr eigentlich ein Elektromobil angeschafft, um über die Sommermonate Softeis verkaufen zu können, erhielt dafür aber keine Bewilligung. Stattdessen nahm er einen Job auf dem Bau an. An den genauen Unfallhergang kann er sich nicht mehr erinnern. Aber: In dem Keller, in dem er arbeitete, geriet Baumaterial in Brand und entzündete seine Kleidung. Mustafai sagt:

«Plötzlich war überall Feuer.»

Er habe geschrien und sei in Panik umhergerannt, habe versucht, sich zu löschen. Vergeblich. Schliesslich habe er seine Kleidung ausgezogen, aber: «Es war zu spät», sagt Mustafa. Er hatte bereits grossflächig schwere Verbrennungen erlitten. Kollegen riefen den Notarzt, mit der Ambulanz ging es ins Spital, von da mit dem Helikopter in eine Spezialklinik.

Sechs Wochen im künstlichen Koma

Es folgten schwere Stunden und Tage – ja: Wochen. Mustafai möchte nicht ins Detail gehen, sagt aber so viel: «Ich kämpfte um mein Leben.» Er wird mehrmals operiert und sechs Wochen lang im künstlichen Koma gehalten. Die Schmerzen wären sonst nicht auszuhalten gewesen. Es fällt ihm nicht leicht, darüber zu sprechen. Wenn er es tut, dann mit leiser Stimme und in bedachten Worten:

«Ich bin emotional sehr aufgewühlt und muss noch verarbeiten, was passiert ist.»

Dass er es doch tut und seine Geschichte öffentlich erzählt, liegt vor allem an einem Herzenswunsch: Mustafai möchte seine vielen lieb gewonnenen Kundinnen und Kunden informieren, weshalb sein Platz am Eingang zur Altstadt dieses Jahr verwaist bleibt. «Ihnen möchte ich sagen: Macht euch nicht zu viele Sorgen um mich. Bleibt cool – ich komme wieder», sagt er und lacht.

Tony Maroni vor dem Unfall. Er möchte bald wieder Marroni verkaufen. zvg

Der Gedanke an die Rückkehr gibt Kraft

Er plant, dass er im nächsten Winter wieder Marroni verkaufen kann in Rheinfelden. Dann wohl mit ein paar Kleiderschichten mehr, um seine hitzeempfindliche Haut zu schützen. Der Gedanke an die Rückkehr – sein «Comeback», wie er es nennt – gibt ihm Kraft.

«Das ist mein Job und meine Leidenschaft. Ich habe Spass am Kontakt mit den Menschen, an den spontanen Gesprächen und lustigen Begegnungen.»

Daran hat dieser verhängnisvolle 28. September nichts geändert. Inzwischen befindet sich Mustafai in einer Rehaklinik und dort wird er auch noch einige Wochen bleiben müssen. «Vielleicht aber darf ich bald einmal für ein Wochenende nach Hause», sagt er, wissend, dass seine Genesung noch Monate dauern wird und ungewiss ist, ob er seine Arme und Beine je wieder voll bewegen wird können. «Das Leben hat mir Steine in den Weg gelegt. Jetzt baue ich etwas Schönes daraus», sagt Mustafai.

