Rheinfelden Toni Marroni macht jetzt Glacé – und zügelt vorerst in den Augarten Über den Winter verkaufte Mustafa Mustafai alias Toni Marroni heisse Marroni in der Rheinfelder Altstadt. Für den Sommer hat er sich nun etwas neues überlegt: Softeis. Den Verkauf startet er am 24. April mit einer kleinen Show – und vorerst im Augartenquartier. Nadine Böni 15.04.2021, 05.00 Uhr

Patrick Müller, Betreiber des Quartierkiosks im Augarten, und Mustafa Mustafai alias Toni Marroni (rechts). Mustafai verkauft ab 24. April Softeis im Kiosk von Müller. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Toni Marroni hat sich in Rheinfelden in kurzer Zeit bereits einen Namen gemacht. Über die Wintermonate verkaufte er an seinem kleinen Stand vor dem Storchennestturm heisse Marroni – und beglückte seine Kundinnen und Kunden dabei nicht nur mit leckeren Früchten, sondern auch mit seinem lockeren Auftreten, einem Scherz hie und da oder einem kurzen Schwatz. Das kam an.