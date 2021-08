Im Alterszentrums Salmenpark in Rheinfelden entsteht ein Bistro

Rheinfelden Tertianum eröffnet ein Bistro im Salmenpark: «Wir möchten einen Ort der Begegnung anbieten» Im Erdgeschoss des Alters- und Pflegezentrums Salmenpark in Rheinfelden soll bald ein neues Bistro eröffnen. Geschäftsführer Ermin Hirkic will damit nicht nur seinen Gästen eine Freude machen, sondern die ganze Überbauung aufwerten. Nadine Böni 14.08.2021, 05.00 Uhr

Das Alters- und Pflegezentrum Tertianum Salmenpark in Rheinfelden: Im Erdgeschoss soll ein Bistro entstehen. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

«Wir möchten einen Ort der Begegnung anbieten.» Das sagt Ermin Hirkic, Geschäftsführer des Wohn- und Pflegezentrums Tertianum Salmenpark in Rheinfelden. Geplant ist ein Bistro im Erdgeschoss des Gebäudes an der Baslerstrasse 4 mit gut 70 Sitzplätzen im Innen- und fast so vielen Plätzen im Aussenbereich.