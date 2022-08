Rheinfelden: Flüchtlingsunterkunft Dianapark wird ausgebaut

Rheinfelden «Täglich rund 100 Anliegen»: In der Flüchtlingsunterkunft Dianapark haben die 15 Betreuer alle Hände voll zu tun Derzeit leben 128 Geflüchtete aus der Ukraine verteilt auf 40 Wohnungen im Dianapark. In den nächsten Wochen soll sich die Bewohnerschaft fast verdreifachen. Eine Herausforderung für die ORS Service AG, die momentan mit 15 Mitarbeitenden vor Ort ist und die Geflüchteten betreut. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 26.08.2022, 17.00 Uhr

Zogen als eine der ersten Familien vor rund zwei Monaten in die Flüchtlingsunterkunft im Dianapark: Kyrylo mit seiner Ehefrau Valeriia und Tochter Tina. Dennis Kalt

Man hört Kyrylo die Erleichterung darüber an, dass er mit Frau Valeriia und Tochter Tina hier wieder vereint und in Sicherheit ist. Die junge ukrainische Familie flüchtete getrennt vor dem Kriegsgeschehen. Seit rund zwei Monaten ist ihr Lebensmittelpunkt eine Wohnung in der fünften Etage im Rheinfelder Dianapark. Kyrylo sagt:

«Wir haben ein grosses Apartment mit Bett, Sofa und einer grossen Küche – wir können uns absolut nicht beschweren.»

Mittlerweile leben in der Flüchtlingsunterkunft des Kantons, die Ende Juni in Betrieb ging, 128 Geflüchtete aus der Ukraine, verteilt auf 40 Wohnungen. Die Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft wurde möglich, weil die Helvetia Versicherungen dem Kanton 120 Wohnungen zur Verfügung stellte.

Gemeinden geht langsam der Platz aus

Gemäss Stephan Müller, Leiter der Sektion Betreuung und Asyl beim Kanton, werden derzeit rund 60 weitere Wohnungen für den Bezug eingerichtet. Er sagt:

«Das geschieht nun fortlaufend und erhöht die Bettenkapazität auf rund 300.»

Dies sei wichtig, da die Plätze für die Unterbringung von Flüchtlingen in den Gemeinden so langsam zur Neige gehen. Die Einrichtung der Wohnungen verliefe – gerade im Zuge unterbrochener Lieferketten – zuweilen etwa zäh. «Jede Wohnung muss mit 40 bis 50 individuellen Gegenständen eingerichtet werden», sagt Müller.

Beauftragt mit der Betreuung der Bewohnenden ist die ORS Service AG, die im Dianapark ein Büro bezogen hat. 15 ORS-Mitarbeitende sind rund um die Uhr für die Flüchtlinge da. Zentrumsleiter Raphael Jutz von der ORS Service AG sagt:

«Täglich bekommen wir von den Bewohnerinnen und Bewohnern rund 100 Besuche.»

Bei ihren Anliegen handelt es sich etwa um Fragen zu Terminen auf der Stadtverwaltung oder einem Besuch beim Arzt. Einige kämen aber auch manchmal nur auf einen kleinen Schwatz vorbei.

Der Betrieb hat sich eingespielt

Raphael Jutz von der ORS Service AG ist Zentrumsleiter für die Unterkunft im Dianapark. Dennis Kalt

Der Betrieb sei herausfordernd. Auch zuweilen wegen Reibungen mit den langjährigen Mieterinnen und Mietern, die noch in der Überbauung wohnen. «Es kann vorkommen, dass die Nachtruhe nicht eingehalten wurde oder ein Hund, der alleine in der Wohnung gelassen wurde, laut bellt.» Doch mittlerweile habe sich der Betrieb eingespielt, so Jutz.

Die Sprachbarriere umgeht die ORS Service AG mit drei externen Kräften, die sowohl deutsch-, als auch ukrainisch- respektive russischsprachig sind. Auch käme es vor, dass vereinzelt die Bewohnerinnen und Bewohner versuchen, ihr Anliegen auf Deutsch zu artikulieren. «Dann nehmen wir uns natürlich gerne mehr Zeit», sagt Jutz.

Eines ist Jutz aufgefallen: «Das Areal der Überbauung war noch nie so sauber», sagt er. Das liege unter anderem daran, dass kleine Aufträge vergeben werden – wie etwa das Einsammeln von Müll –, bei denen sich die Bewohnenden einen kleinen Zustupf verdienen können.

Je nach Auftrag können dies zwischen 5 und 9, aber auch schon einmal 15 Franken sein. Die diesbezüglich vor wenigen Wochen kolportierte Kritik, die Bewohnerinnen und Bewohner würden ausgenutzt, kann Stephan Müller nicht nachvollziehen. Es handle sich nicht um einen Lohn, der gezahlt werde, sondern um eine «Motivationsentschädigung».

Mittlerweile hat sich auch das Begegnungszentrum im «Drei Könige», wo sich Geflüchtete und Einheimische begegnen sollen, mit Leben gefüllt. Markus Schröder, Geschäftsführer des städtischen Projekts «engagement-lokal», sagt:

«Über 100 Klienten nehmen bereits an den Angeboten teil. Dazu zählen Deutschkurse oder Jobvermittlungsanlässe.»

Läuft alles nach Plan, dann soll im Begegnungszentrum, das sich nur fünf Minuten zu Fuss vom Dianapark entfernt befindet, im Oktober ein Supermarkt für Geflüchtete und Menschen mit geringem Einkommen eröffnen.

