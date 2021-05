Rheinfelden Swiss Shrimp AG fährt nach Gastro-Lockdown Produktion wieder hoch: «Die Nachfrage ist jetzt schon riesig» Mit der Wiedereröffnung der Restaurants nimmt das Geschäft des jungen Shrimpzuchtbetriebs wieder Fahrt auf. Nach turbulenten Monaten soll ausserdem zwecks Liquidität das Aktienkapital erhöht werden. Dies, um das Wachstum weiter voranzutreiben. Auch ein Ausbau der Fricktaler Shrimpfarm steht im Raum. Dennis Kalt 28.05.2021, 05.00 Uhr

Bei der Swiss Shrimp AG landen nach vielen Monaten die ersten Shrimps für die Gastronomie im Kescher.

Bild: Simon Von Gunten (9. September 2019)

Für die Swiss Shrimp AG glich das Jahr 2020 einer Vollbremsung auf der Überholspur. Eigentlich hätte es für das Rheinfelder Start-up nach dem Markteintritt im Frühjahr 2019 das erste Jahr sein sollen, in dem die Zucht im Vollbetrieb durchläuft. Stattdessen brach durch Corona mit der Gastronomie der wichtigste Absatzkanal – er macht rund 50 Prozent aus – zusammen.

Das junge Unternehmen, das in seiner blauen Delikatesse Schweizer Qualität und Nachhaltigkeit paart, kämpfte mit der Liquidität und verhängte im Januar und Februar gar einen Erntestopp.

Der Entscheid des Bundesrates, dass die Innenbereiche der Gastronomie ab Montag wieder öffnen dürfen, lässt den Motor des Unternehmens nun langsam wieder anlaufen, wie Geschäftsführer Rafael Waber sagt:

Rafael Waber, Geschäftsführer der Swiss Shrimp AG.

Bild: Sandra Ardizzone

«Wir haben jetzt schon wieder eine riesige Nachfrage der Gastronomie, was etwas Schönes und wieder Neues nach dieser langen Zeit ist.»

Von der Öffnung der Aussenbereiche der Gastronomie im April habe man hingegen kaum etwas wahrgenommen. So seien die Restaurants, welche die Swiss-Shrimps-Garnelen auf der Karte hätten, eher im gehobenen Bereich einzuordnen. Diese hätten von einer Öffnung ihrer Aussenbereiche abgesehen.

Derzeit sei man noch nicht bei der vollen Produktionskapazität angelangt, könne die Nachfrage aber decken, so Waber. Natürlich gebe es auch Phasen, in denen mal Garnelen nicht in der gewünschten Grösse vorhanden seien und man dem Kunden dafür etwas kleinere anbieten müsse. «Es sind immer noch Tiere, die Zeit zum Wachsen brauchen. Es ist ein frisches Produkt, keines, das wir tiefgefroren auf Lager haben», sagt Waber.

Grosse Nachfrage nach geschälten Shrimps

In den kommenden Wochen geht es für die Swiss Shrimp AG darum, wieder Stabilität durch einen konstanten Absatz in der Gastronomie zu erlangen. Eine weitere Frage, die beantwortet werden muss, ist die strategische Ausrichtung des Unternehmens. So gebe es etwa eine grosse Nachfrage nach geschälten Shrimps.

Prinzipiell bestehe die Möglichkeit, die Rheinfelder Shrimpfarm zu vergrössern. «Wir haben den Anspruch, dass wir hier bei uns in der Schweiz in Rheinfelden schälen würden», sagt Waber. Zwar werde dies dann den Preis um den einen oder anderen Franken erhöhen. Aber:

«Ich denke, die Leute sind in den letzten Jahren viel affiner geworden, was den Konsum von Fisch und Meeresfrüchten anbelangt.»

Keine Alternative wäre es für Waber hingegen, die Shrimps ins Ausland zu verschiffen – oftmals werden diese nach Marokko exportiert – und dort unter fragwürdigen Arbeitsbedingungen von Arbeiterinnen schälen zu lassen.

Neue Fotovoltaikanlage auf dem Dach

Das Businessmodell der Schweizer Shrimps AG mit Aufzucht vor Ort und der konsequenten nachhaltigen Strategie werde auch im Ausland wahrgenommen, sagt Waber weiter. «Wir bekommen von potenziellen ausländischen Standortbetreibern und Investoren Post und Anfragen.»

Um den Betrieb noch nachhaltiger zu gestalten, wurde auf dem Dach der Produktionshalle eine Fotovoltaikanlage installiert. Bild: Simon Von Gunten

Zu der nachhaltigen Produktion gehört die unlängst errichtete 3000 Quadratmeter grosse Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Produktionshalle. 700'000 Franken hat sie gekostet, errichtet wurde sie durch die Schweizer Salinen AG. Neben Strom aus Schweizer Wasserkraft wird die Solaranlage rund 30 Prozent des jährlichen Strombedarfs der Swiss Shrimp AG decken.

Damit das Unternehmen jedoch weiter wachsen kann – etwa durch den Ausbau der Shrimpfarm – braucht es ein Erhöhung der Liquidität. So schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 2. Juni vor, das Aktienkapital durch die Ausgabe von 10'000 neuen Aktien – derzeit gibt es 27'000 – zu erhöhen. Natürlich, so Waber, sei man auch immer offen für neue Investoren, die mit der Swiss Shrimp AG zusammen einen nachhaltigen Weg einschlagen wollen.