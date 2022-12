Denner-Laden im Robersten-Quartier soll erhalten bleiben

Rheinfelden Streitfall Denner-Laden: Mit einem neuen Baugesuch will der Discounter seine Filiale im Robersten vor der Schliessung retten Der Denner an der L’Orsa-Strasse steht in den Schlagzeilen. Anwohnende fürchten um seinen Fortbestand. Die Stadt forderte den Discounter auf, ein Baugesuch zu stellen, das Öffnungszeiten, Anlieferung und Parkierung der Filiale neu regelt. Dem kam Denner inzwischen auch nach. Hat der Standort damit eine neue Perspektive für die Zukunft? 1700 Petitionärinnen und Petitionäre hoffen es. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 07.12.2022, 05.00 Uhr

Die Denner-Filiale im Robersten-Quartier in Rheinfelden steht vor Herausforderungen. Nadine Böni

1700 Personen, davon 1200 aus Rheinfelden, haben sich per Unterschrift mit dem Denner im Rheinfelder Robersten-Quartier solidarisch erklärt. Sie wollen den Laden erhalten. Denner-Mediensprecher Thomas Kaderli wertet das als Beweis für die Beliebtheit des Ladens. Und sagt:

«Denner setzt sich weiter dafür ein, dass der Quartierladen in Rheinfelden nicht für seine Beliebtheit bestraft wird.»

«Bestraft wird»? Was ist im Robersten los? Im September hatte eine Gruppe in sozialen Medien vor einer drohenden zwangsweisen Schliessung der dortigen Denner-Filiale gewarnt. Das, nachdem, bedingt auch durch Klagen aus der Nachbarschaft, die Stadt dem inhabergeführten Laden an der L’Orsa-Strasse 19 Beschränkungen für den Anlieferverkehr auferlegt hatte. Stein des Anstosses waren auch die Öffnungszeiten an Sonntagen und die Belastung des Quartiers mit parkierenden Autos.

Wie das aktuell vor Ort abläuft, ist aus Sicht der Stadt baurechtlich nicht bewilligt. So forderte der Stadtrat Denner auf, ein Baugesuch einzureichen, das dies alles neu regelt. Kaderli unterstreicht:

«Denner hat das verlangte Baugesuch fristgerecht eingereicht.»

Was Gegenstand des Baugesuchs ist, sei mit dem Stadtbauamt abgesprochen und Teil des laufenden Verfahrens, zu dem sich Denner nicht im Detail äussern wolle. Auch die Stadt hält sich bedeckt. Stadtschreiber Roger Erdin bestätigt zumindest den rechtzeitigen Eingang des Baugesuchs und sagt: «Dieses wird nun intern geprüft und, sobald es auflagereif ist, amtlich publiziert und öffentlich aufgelegt.»

Denner-Filiale hat an den Sonntagen regulär geöffnet

Grundsätzlich sei Denner an einer guten Nachbarschaft interessiert, sagt Kaderli. Und verweist darauf, dass schon Anpassungen vorgenommen worden seien. So dürften nur noch Lastwagen ohne Anhänger und diese auch erst nach 7 Uhr anliefern. Zudem seien die Öffnungszeiten verkürzt worden, wochentags um eine Stunde auf 19 Uhr und sonntags um drei Stunden auf 15 Uhr.

Dass der Laden regulär an Sonntagen offen habe, sei im Aargau, weil ohne Ladenschlussgesetz, erlaubt. Kaderli weiter: «Das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit hat den Standort zuletzt Anfang 2020 überprüft und auch keine arbeitsrechtlichen Hindernisse gegen die Sonntagsöffnungszeiten festgestellt.»

Sonntagsöffnung besteht schon seit elf Jahren

Auch mache der Betreiber vom Angebot, an Sonntagen zu öffnen, bereits seit elf Jahren Gebrauch, was «bis heute ein etablierter und geschätzter Service des Familienbetriebs ist», wie Kaderli sagt.

Stadtschreiber Roger Erdin nahm die Petition Pro-Denner im Robersten entgegen, von links Franziska Wüthrich, Ursula Köfer und Sabine Dagrada. Dennis Kalt

Sollte der Quartierladen in Rheinfelden tatsächlich zwangsweise geschlossen werden, würden Mitarbeitende ihre Jobs und die Anwohnerinnen und Anwohner einen «seit Jahrzehnten geschätzten Quartierladen» verlieren, warnt der Denner-Sprecher. Und sagt: «Damit es nicht so weit kommt, bieten Denner und die Betreiberfamilie weiter Hand für Gespräche und eine Lösungsfindung, die allen involvierten Parteien dienlich ist.»

An einer Lösungsfindung ist auch die Stadt interessiert. Und Erdin kann zumindest in einem Punkt Entwarnung geben, wenn er sagt:

«Eine Zwangsschliessung ist derzeit kein Thema.»

