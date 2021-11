Rheinfelden: Steuerfuss soll von 95 auf 90 Prozent gesenkt werden

Rheinfelden Stadtrat will mit dem Steuerfuss um fünf Prozentpunkte nach unten – und kommt den Fricktaler Steueroasen näher Rheinfelden sitzt auf einem stattlichen Vermögen von rund 62 Millionen Franken. Dank der robusten finanziellen Lage der Stadt stimmt die Gemeindeversammlung über einen neuen Steuerfuss von 90 Prozent ab. Dank Bevölkerungswachstum kann die Senkung kompensiert werden. Dennis Kalt 04.11.2021, 05.00 Uhr

Die Stadtkasse von Rheinfelden ist mit einem Vermögen von über 62 Millionen Franken gut gefüllt. Bild: san (25. März 2020)

Dies dürfte so manch einen Bewohner Rheinfeldens freuen: Der Stadtrat beantragt an der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember, den Steuerfuss von 95 auf 90 Prozent zu senken. Ankündigungen in diese Richtung gab es bereits vor einem Jahr. Genehmigt der Souverän das Budget 2022, wäre es seit 2009 – zuvor lag der Steuerfuss bei 110 Prozent – die vierte Senkung in einem Fünf-Prozent-Schritt. Stadtammann Franco Mazzi sagte an der Medieninformation von Mittwochmorgen: