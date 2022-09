Stadt Rheinfelden kritisiert Denner im Quartier Robersten

Rheinfelden Stadt versus Denner: Gemeinderat droht Laden mit Zwangsschliessung bei Widerhandlung gegen die Auflagen Nachdem harsche Kritik am Laden im Quartier Robersten laut wurde, meldet sich nun die Stadt zu Wort. Sie spricht von regelmässigen Verkehrsüberlastungen und gefährlichen Situationen im Quartier. In einer rechtlichen Auseinandersetzung zwischen Stadt und Ladenbetreiberin musste bereits das Verwaltungsgericht entscheiden. Kundinnen und Kunden wären über eine Schliessung des Ladens traurig. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Samira Glauser aus Rheinfelden kauft gerne im Denner im Quartier Robersten ein und wäre über eine Schliessung traurig. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Dem Denner-Laden im Quartier Robersten weht ein stürmischer Wind entgegen. Nach der harschen Kritik eines Nachbarn am Laden an der L’Orsa-Strasse 19 in Rheinfelden meldet sich nun die Stadt zu Wort – und bläst dabei ins gleiche Horn wie der Ladengegner.

Quartierläden, so Stadtschreiber Roger Erdin, seien grundsätzlich sehr willkommen. In der Regel deckten sie das Einkaufsbedürfnis eines Quartieres oder darüber hinaus der benachbarten Quartiere ab. Zu erreichen seien sie sodann für die allermeisten zu Fuss oder per Velo.

Doch der Denner-Laden im Quartier Robersten habe sich mit seinem Ladenöffnungskonzept und seinem Discounter-Angebot über die letzten Jahre derart entwickelt, dass der Laden weit über die Grenzen der Stadt hinaus Kundinnen und Kunden anlocke. Erdin sagt weiter:

«Das führt regelmässig zur Verkehrsüberlastung und gefährlichen Situationen im Quartier.»

So würden die Fahrzeuge etwa auf der Strasse oder den benachbarten Privatgrundstücken abgestellt. Der Gemeinderat befasse sich deshalb schon seit 2018 mit diesem Thema. «Es bestehen Anhaltspunkte dafür, dass die massgebenden baurechtlichen Vorschriften nicht mehr eingehalten sind», sagt Erdin. Hierzu zählten etwa das Mass der Verkehrsentwicklung, die Anlieferung und die Parkierung.

Denner legte Beschwerde vor Verwaltungsgericht ein

Die aktuellen Öffnungszeiten am Sonntag, so Erdin weiter, seien baurechtlich nicht bewilligt. Die Stadt habe versucht, durch Gespräche mit der Betreiberin eine Lösung zu finden. Nachdem diese Gespräche keine Einsicht gebracht hätten, blieb dem Gemeinderat keine andere Wahl, als die Betreiberin mittels Verfügung aufzufordern, für das Ladengeschäft innert 60 Tagen für die aktuelle Nutzung ein Baugesuch einzureichen oder das Ladengeschäft wieder auf den bewilligten Zustand zu reduzieren.

Gegen den Entscheid der Stadt habe die Ladenbetreiberin Beschwerde eingelegt. Diese sei aber vom Verwaltungsgericht des Kantons am 22. Juni abgewiesen worden. Erdin sagt:

«Die Stadt sieht sich daher bestätigt und ist in Erwartung des Baugesuchs.»

Dies, um zu prüfen mit welchen Rahmenbedingungen der Quartierladen zukünftig geführt werden kann.

Gefährliche Manöver sind dokumentiert

Weiter, so Erdin, habe der Gemeinderat mit Entscheid vom 8. September verfügt, dass der Warenumschlag mittels LKW oder grösseren Lieferwagen – länger als zehn Meter – für den Lebensmittelladen einzustellen ist. Zusätzlich seien die Fahrzeuge für die Anlieferung so zu wählen, dass durch den Warenumschlag keine gefährlichen Situationen geschaffen werden und der Verkehr weder behindert noch gefährdet werde. Erdin sagt:

«Für den Widerhandlungsfall gegen diese Anordnung hat der Gemeinderat die Prüfung der zwangsweisen Schliessung angedroht.»

Es sei etwa beispielhaft dokumentiert, wie es auch nach dem Entscheid des Verwaltungsgerichts bei einem Manöver mit einem Sattelschlepper zu einer gefährlichen Situation mit Kindern gekommen sei. Dabei, so Erdin weiter, habe die Betreiberin des Ladens noch im Rechtsverfahren vor dem Verwaltungsgericht argumentiert, dass für die Anlieferung nur Lastwagen ohne Anhänger verwendet würden und die Entladung an der Rampe erfolge.

Denner-Sprecherin Grazia Grassi sagt zur vorgebrachten Kritik der Verkehrsproblematik durch die Öffnungszeiten am Sonntag:

«Die Bewohnerinnen und Bewohner schätzen den Quartierladen sehr und freuen sich über das frische Brot, das auch am Wochenende gekauft werden kann.»

Zudem seien alle Fahrzeuge ohne Anhänger weniger als 10 Meter lang. Auch Drittlieferanten sind angehalten, sich an die Vorgaben zu halten. Eine Anlieferung ausserhalb des Quartiers ist nicht möglich, weshalb die Ausladung für kurze Zeit vor der Laderampe erfolge.

Kundschaft wäre traurig über Schliessung

Samira Glauser geht drei Mal die Woche im Denner-Laden im Robersten-Quartier einkaufen. «Hier gibt es Produkte, die ich anderswo nicht finde», sagt sie. Etwa gewisse orientalische Gewürze, nennt sie als Beispiel. Am Laden an der L’Orsa-Strasse 19 schätze sie die gute Qualität, die günstigen Preise sowie das stets aufgestellte und freundliche Personal. Sie sagt:

«Das würde mich schon sehr traurig machen, wenn es den Laden dereinst nicht mehr geben würde.»

Eine zweite Dame im Seniorenalter sagt, dass sie ab und an am Sonntag vorbeikäme, wenn sie noch etwas brauche. Etwa Milch, Eier oder Butter, um einen Kuchen zu backen. «Für mich ist das praktisch, weil ich in der Nähe wohne und der Laden zu Fuss für mich zu erreichen ist», sagt sie. Und, schiebt sie nach: «Ich bin froh, dass es den Laden hier gibt.»

