Rheinfelden: Infoveranstaltung zur Bahnhofsaal am 9. Januar

Rheinfelden Stadt und Eigentümerschaft präsentieren Zukunftspläne für Bahnhofsareal Der Gestaltungsplan Bahnhofsaal wird ab 9. Januar und bis zum 8. Februar zur öffentlichen Mitwirkung aufliegen. Die Eigentümerin hat ein erstes Richtprojekt mit Wohnungen und halböffentlichen Räumen in den Erdgeschossen entwickelt. 21.12.2022, 05.00 Uhr

Der Bahnhof ist für die Stadt einer der Entwicklungsschwerpunkte der nächsten Jahre. Bild: zvg

Wie sieht das Bahnhofareal in Zukunft aus? Was kann es für die Stadt Rheinfelden leisten und wie profitiert die Bevölkerung von Rheinfelden von der Entwicklung rund um den Bahnhof? Was wird aus dem historischen Bahnhofsaal? Diese und andere Fragen werden an der ersten Informationsveranstaltung, am 9. Januar, 19 Uhr im Musiksaal der Kurbrunnenanlage zur Entwicklung des Gebiets «Neue Mitte» im Fokus stehen.

Die Entwicklung «Neue Mitte» ist ein langfristiger Prozess, bei dem drei Gebiete auf der Basis des Strukturplans Bahnhof 2012 gemeinsam geplant werden. Die drei Areale werden von den Eigentümerinnen selbstständig und mit eigenen Schwerpunkten entwickelt. Dafür werden derzeit drei Gestaltungspläne erarbeitet. Der Gestaltungsplan Bahnhofsaal ist am weitesten fortgeschritten, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Projektbeteiligte geben Auskünfte

Die Eigentümerin, die Firma Realstone SA, hat mit dem Büro Nissen Wentzlaff Architekten ein Richtprojekt mit Wohnungen und halböffentlichen Räumen in den Erdgeschossen entwickelt, das als Grundlage für die Erarbeitung des Gestaltungsplans diente. Zu dieser Planung gehört auch der historische Bahnhofsaal. Der Gestaltungsplan Bahnhofsaal wird ab 9. Januar und bis zum 8. Februar zur öffentlichen Mitwirkung aufliegen. Während diesem Zeitraum kann sich die Bevölkerung einbringen.

Die beiden anderen Gestaltungspläne – Bahnhof und Roniger-Park – sind noch in Erarbeitung. An der Informationsveranstaltung werden aber die Visionen vorgestellt, die die jeweiligen Eigentümerschaften zusammen mit der Stadt Rheinfelden für diese Gebiete entwickelt haben. Nach einer Präsentation zum Stand der Dinge und einem Podiumsgespräch werden die Projektbeteiligten im Rahmen eines Apéros an Infopunkten für Auskünfte und Gespräche zur Verfügung stehen, heisst es in der Mitteilung weiter. (az)