Multikulti-Festival: Stadt Rheinfelden verweigert Bewilligung

Rheinfelden Stadt erteilt dem Multikulti-Festival keine Bewilligung – ist es gar ein Aus für immer? Am Wochenende vom 30. Juli bis 1. August hätte in Rheinfelden das traditionelle Multikulti-Festival stattfinden sollen. Nun teilt die Stadt mit, dass für den Anlass keine Bewilligung erteilt wurde. Der Organisator ist enttäuscht, will aber eine Lösung finden – für die Standbetreiber wie auch für das Festival. Nadine Böni 21.07.2021, 05.00 Uhr

Impressionen vom «Multikulti – das Festival der Kulturen» in Rheinfelden.

Uwe Melzer / BRU

Während jeweils drei Tagen bringt das «Multikulti – Festival der Kulturen» Musik, Kunst, Kultur und Kulinarik aus der ganzen Welt nach Rheinfelden. In den vergangenen Jahren entwickelte sich das Festival zum regelrechten Publikumsmagneten. Mehrere Zehntausend Besucherinnen und Besucher strömten an den Festivaltagen durch die Rheinfelder Altstadt.

Dieses Jahr wäre das Multikulti-Festival – nach einer coronabedingten Zwangspause 2020 – für das Wochenende vom 31. Juli bis 1. August geplant gewesen. Aber: Es wird erneut nicht stattfinden können. Das Multikulti-Festival erhält vom Rheinfelder Stadtrat keine Bewilligung. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor.

Anforderungen nicht erfüllt

Gründe für den Entscheid werden in der Mitteilung keine genannt. Auf Nachfrage verweist Christine Schibler, stellvertretende Stadtschreiberin, auf Erfahrungen aus der Vergangenheit: «Der Veranstalter erfüllte bei der Durchführung vergangener Anlässe des Vereins Multikulti mehrere Male die Anforderungen der Stadt nicht.»

Organisator Matthias Blauenstein reagiert enttäuscht auf den Entscheid. Er streitet gar nicht ab, dass es in der Vergangenheit auch Differenzen gegeben habe, wirbt aber auch um Verständnis:

«Die Organisation und Durchführung eines Festivals in dieser Grösse ist wie Jonglieren mit 12 Bällen. Da kommt es immer wieder zu unvorhersehbaren Ereignissen und Zwischenfällen.»

Im Allgemeinden aber habe immer alles funktioniert und habe man für alle Herausforderungen Lösungen gefunden, betont Blauenstein.

So plante er auch für dieses Jahr wieder ein Festival. Er habe ein mehrseitiges Organisations- und Schutzkonzept eingereicht und eigentlich fest mit einer Bewilligung gerechnet: «Wir haben alles versucht, um eine Möglichkeit für die Durchführung zu finden und eine Bewilligung zu erhalten.»

Am Festival hängen Existenzen

Die Absage schmerzt ihn – auch beim Gedanken daran, was alles hinter dem Festival steckt. «Für viele Kultur- und Kunstschaffende wäre das Festival enorm wichtig gewesen. Sie leiden wahnsinnig unter der Pandemie», sagt Blauenstein. Er denkt aber auch an die vielen Standbetreiber, die in Rheinfelden neben Kulinarik etwa auch Schmuck, Holzhandwerkskunst und Kleidungsstücke aus ihrer Heimat anbieten. Blauenstein sagt:

«Vom Umsatz, den die Standbetreiber bei uns machen, leben teilweise ganze Familien und Dörfer.»

Ihnen gilt deshalb nun seine besondere Aufmerksamkeit. Blauenstein versucht, mit befreundeten Organisatoren von Märkten und Festivals in der ganzen Schweiz Lösungen zu finden, damit die Standbetreiber des Rheinfelder Multikulti-Festivals allenfalls dort ihre Produkte verkaufen können.

Ein Ende für immer?

Das Multikulti-Festival selbst hat er noch nicht ganz aufgegeben. «Wir hoffen, dass wir das Festival in irgendeiner Form zu einem späteren Zeitpunkt nachholen können», so Blauenstein. Geprüft würde auch eine Durchführung an einem anderen Ort. Wichtig ist ihm, trotz allem, eines:

«Ich möchte der Stadt Rheinfelden danken, dass sie uns die Möglichkeit gegeben hat, das Festival aufzubauen.»

Für die Stadt ist derweil klar, dass es ein Multikulti-Festival mit dem bisherigen Veranstalter in Rheinfelden nicht mehr geben wird: «Die Stadt wird ein Gesuch zur Durchführung eines Multikulti-Festivals prüfen, sofern dieses von einem neuen Komitée organisiert wird, welches für eine Zusammenarbeit mit der Stadt und weiteren Beteiligten bereit ist und die notwendigen Gesuchsunterlagen rechtzeitig und vollständig einreicht», sagt Schibler.

Matthias Blauenstein sagt, dass bereits ein neues Komitée gegründet wurde. Das letzte Wort also scheint noch nicht gesprochen.