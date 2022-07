Grenzüberschreitender Kinderstadtplan erscheint neu

Neun Jahre nach der ersten Auflage des grenzüberschreitenden Stadtplans für Kinder ist jetzt die zweite Ausgabe der Karte erschienen, die ganz aus Perspektive der jungen Generation gezeichnet ist. Mehr als 100 Stationen rechts und links des Rheins sind darin verzeichnet – all das, was Jungen und Mädchen an den beiden Rheinfelden cool finden und wo sie sich gerne aufhalten.

Hans Christof Wagner 02.07.2022, 05.00 Uhr