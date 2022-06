Wegen Hitzewelle: Massnahmen am Musiktag in Rheinfelden

Rheinfelden Sonnencrème, Wasserflaschen – und Kuhstalllüfter im Festzelt: So bereitet sich der Musiktag auf die Hitze vor Von Freitag- bis Sonntagabend wird die Rheinfelder Altstadt zum Konzertsaal: Fast 40 Vereine mit über 1200 Musikantinnen und Musikanten kommen zum Aargauischen Musiktag ‒ und trotzen dabei der Hitzewelle. Das Organisationsteam hat in den vergangenen Tagen keinen Aufwand gescheut, um für Abkühlung zu sorgen. Nadine Böni Jetzt kommentieren 17.06.2022, 16.09 Uhr

Wegen der Hitzewelle hat das OK des Musiktags um Sabine Henz kurzfristig diverse Massnahmen ergriffen. Nadine Böni (7. Juni 2022)

Da bilden sich schon allein beim Gedanken daran Schweissperlen auf der Stirn: Ja, es gibt angenehmere Vorstellungen, als bei Temperaturen von voraussichtlich weit über 30 Grad Celsius durch die Rheinfelder Altstadt zu marschieren – in Uniform noch dazu. Das aber erwartet die gut 1200 Musikantinnen und Musikanten, die über das Wochenende am Aargauischen Musiktag aufspielen.

Wobei: Immerhin den Kittel dürfen die Teilnehmenden ablegen. «Nach Absprache mit dem Aargauischen Musikverband darf der Parademusik-Wettbewerb ohne Kittel bestritten werden. Es werden deshalb keine Punkte abgezogen», heisst es auf der Website des Anlasses. OK-Chefin Sabine Henz sagt:

«Wir sind uns bewusst, dass die Hitze für alle eine Herausforderung sein wird.»

Deshalb haben die Organisatorinnen und Organisatoren in den vergangenen Tagen kaum Mühe und Aufwand gescheut, um am Musiktag für Abkühlung zu sorgen – für die Musikantinnen und Musikanten wie für die Besucherinnen und Besucher.

Wasservernebler und Kuhstalllüfter

Die Marschmusik-Parade führt am Samstag und am Sonntag von 15 bis etwa 17 Uhr durch die Marktgasse. Am Ende der Strecke vor dem alten Zollhaus wird ein Wasservernebler für Abkühlung sorgen. Für die Musikantinnen und Musikanten stehen extra Wasserstationen zur Verfügung. Verteilt werden ausserdem Sonnencrème-Müsterli und Wassersprühflaschen, mit denen sich die Leute abspritzen können.

Im ganzen Städtli gäbe es neben den Restaurants zudem auch viele Getränkestände, sagt Henz. Weil das OK von einer sehr hohen Nachfrage nach Getränken ausgeht, ist mit den Lieferanten abgemacht, dass schnell Nachschub auf Platz ist, sollte etwas ausgehen.

Auch im grossen Festzelt auf dem Rhein-Parking mit rund 1000 Sitzplätzen hat das OK aufgrund der Hitzewelle kurzfristig Massnahmen umgesetzt: Mehrere riesige Stalllüfter des Densbürer Agrotech-Spezialisten B+M wurden dort montiert. Die werden normalerweise eingesetzt, um Viehställe zu klimatisieren, und sollen nun während des musikalischen Rahmenprogramms im Zelt für angenehme Luft sorgen. «Der Zeltbauer gab uns diesen Tipp», sagt Sabine Henz.

Sanitätsdienst und Sicherheitsmitarbeitende sind instruiert

Sie macht ausserdem mit einem Lachen auf die vielen Brunnen in der Altstadt und das nahe Rheinufer aufmerksam:

«Das werden bestimmt beliebte Plätzchen übers Wochenende. Da kann man mal die Füsse ins Wasser strecken und sich so etwas abkühlen.»

Sollte es trotz aller Massnahmen zu einem hitzebedingten Notfall kommen, seien sowohl der Sanitätsdienst als auch die Sicherheitsmitarbeitenden auf Platz entsprechend instruiert und ausgerüstet, so die OK-Chefin.

«Wir möchten natürlich dafür sorgen, dass sich die Musikantinnen und Musikanten wie auch die Besucherinnen und Besucher stets wohlfühlen», sagt Henz. Sie ist überzeugt, dass der Rheinfelder Musiktag so Hitzewelle und Schweissperlen zum Trotz zum Erfolg wird.

