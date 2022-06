Rheinfelden: «Sole Uno» schwimmt wieder auf der Erfolgswelle

Rheinfelden Das «Sole Uno» schwimmt wieder auf der Erfolgswelle: «Eintrittszahlen bewegen sich seit Februar auf Vor-Corona-Niveau» Während der 2G-plus-Phase bis Mitte Februar brach das Aufkommen an Besuchenden um 30 Prozent ein. 2021 gar um 51 Prozent – «eine besorgniserregende Situation», wie Betriebsleiter Sven Malinowski berichtet. Doch seit dem Ende der Coronamassnahmen atmet er auf. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Das Besucheraufkommen im «Sole Uno» hat sich nach Beendigung der Coronamassnahmen wieder normalisiert. zvg

Turbulente Zeiten liegen hinter dem Fricktaler Wellness-Tempel, dem «Sole Uno» in Rheinfelden. Reduzierung der maximalen Belegung, 3G- oder 2G-plus-Zutrittsbeschränkungen und Zwangsschliessungen – je nach coronabedingten Einschränkungen erlitt das Wellness-Bad einen Aderlass zwischen 20 und 100 Prozent des Aufkommens an Besuchenden.

«Durch die Auswirkungen der Pandemie ist die Haupteinnahmequelle von heute auf morgen ohne die Möglichkeit einer Einflussnahme versiegt», fasst es Betriebsleiter Sven Malinowski rückblickend zusammen und schiebt nach:

«Es entstand eine besorgniserregende Situation, die mit andauernder Zeit auch zu existenziellen Fragen geführt hatte.»

Konkret verzeichnete das «Sole Uno» 2020 einen Rückgang um 39 Prozent gegenüber 2019 mit rund 510’000 Eintritten. 2021 sank die Zahl der Eintritte gar um 51 Prozent.

Besucher-Run nach Aufhebung der Massnahmen

In der letzten Phase der Coronamassnahmen, dort galt vom 20. Dezember bis zum 16. Februar die 2G-plus-Zugangsbeschränkung, erlitt das «Sole Uno» nochmals einen Rückgang der Eintritte um 30 Prozent. Doch unmittelbar nach der Aufhebung der Massnahmen normalisierte sich das Besucheraufkommen wieder. So sagt denn Malinowski:

«Seit Mitte Februar liegen wir auf dem Niveau von 2019.»

Befürchtungen, dass der Run an Besuchenden nach Aufhebung der Massnahmen ausbleiben würde, hatte Malinowski weniger. Einerseits aus der Erfahrung heraus, dass bereits nach Ende des zweiten Lockdowns im Frühling 2021 die Eintritte wieder nach oben schnellten. Anderseits, weil das Bedürfnis nach Wellness und Erholung ein Grundbedürfnis und die Bad Rheinfelden AG ein «am Markt etabliertes Unternehmen» sei.

Gehälter nicht gekürzt, Personaladerlass vermieden

Im Gegensatz zu anderen Dienstleistungsbranchen, aus denen viele Fachkräfte während Coronamassnahmen abwanderten, musste sich im «Sole Uno» während der Pandemie niemand auf die Suche nach einem neuen Job machen. Malinowski sagt:

«Wir haben keine Gehälter gekürzt.»

Während die Pandemiejahre mit starken Umsatzeinbussen einhergingen, stiegen gleichzeitig Personal- und Betriebskosten. Malinowski sagt: «Beispielhaft sind etwa ein grösserer Reinigungsaufwand und der zusätzliche Aufwand für organisatorische Massnahmen wie ein Testcenter.»

Malinowski verhehlt nicht, dass man in den letzten zwei Jahren wirtschaftlich vorsichtig agiert habe. «Einige geplante Projekte wurden zurückgestellt und werden nun realisiert.» Ein Beispiel etwa ist die neue Website mit Onlineshop, die im August realisiert wird. Über diesen können Gäste zukünftig ihren Eintritt buchen, um so Wartezeiten vor Ort an der Kasse – bei hohem Aufkommen – zu vermeiden.

Eine der nächsten Massnahmen an der Infrastruktur sei die Ausweitung der Saunalandschaft. Das «Sole Uno», so Malinowski, werde und könne sich ständig weiterentwickeln, um den Ansprüchen der Gäste zu entsprechen.

