Rheinfelden Durch «immense Kostensteigerungen leider nicht zu vermeiden»: Sole Uno erhöht erneut die Ticketpreise Die für ihr Salzwasser bekannte Wellnessanlage musste noch bis Februar 2022 Coronaauflagen hinnehmen, startete danach aber wieder durch. Doch kaum aus dem Pandemiemodus heraus, stellen sich mit den explodierenden Kosten, vor allem für Energie, neue Herausforderungen. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 13.01.2023, 05.00 Uhr

Das Sole Uno Rheinfelden ist eine Wellnesslandschaft mit Bädern und Saunen. Bild: zvg

Auch wenn die Temperaturen derzeit nicht so knackig winterlich sind – traditionell wird in der Wellnessanlage Sole Uno in Rheinfelden jetzt das Hauptgeschäft gemacht. Für gewöhnlich strömen im ersten und im vierten Quartal eines jeden Jahres, also in den Monaten Januar bis März und Oktober bis Dezember, zusammen 60 Prozent der Besucherinnen und Besucher. In «normalen» Jahren kommt gesamthaft eine halbe Million Besucher zusammen, so zuletzt auch 2019.