Rheinfelden: Werden die Flüchtlinge in der HPS unterrichtet?

Die Überbauung Dianapark in Rheinfelden wird für 80 Millionen Franken umgebaut und saniert. Die erste Bauetappe ist ab Frühling 2023 geplant. Derzeit ist gegen das Baugesuch, das im März auflag, allerdings noch die Einwendung des Aargauer Heimatschutzes hängig. Dieser stört sich unter anderem an der geplanten Fassadengestaltung und fordert die Begleitung durch eine Fachkommission. Gar keine Freude am Projekt hatten auch die bisherigen Mieterinnen und Mieter: Sie müssen alle raus aus ihren Wohnungen; wer nicht selber geht, erhält die Kündigung. Die Entrüstung im letzten Herbst war denn auch gross. Inzwischen sind aber viele bereits ausgezogen und so einer Kündigung zuvorgekommen. (twe)