Rheinfelden: Doris Becker-Galantay spielt mit den Proportionen

Rheinfelden Sie spielt mit den Proportionen: Künstlerin startet Vorbereitungen für Ausstellung im Fricker Kornhauskeller Sie modelliert mit Wachs, schafft Figuren aus Gips, Beton und Papiermaché – Doris Becker-Galantay hat früh ihre Begabung für die bildende Kunst entdeckt. Vom Zeichnen und Malen ist sie zur Skulptur gelangt. «Spannung entsteht durch Bewegung und Verzerrung», weiss die Magdenerin. Peter Schütz 14.02.2022, 05.00 Uhr

Doris Becker-Galantay schafft in ihrem Rheinfelder Atelier dreidimensionale Skulpturen aus verschiedensten Materialien. Bild: Peter Schütz

Der November ist noch weit weg. Trotzdem trifft Doris Becker-Galantay schon jetzt erste Vorbereitungen für die Doppelausstellung mit Doris Herzog-Ruflin im Kornhauskeller in Frick. Die Ausstellung wird vom 12. bis 27. November 2022 stattfinden, organisiert wird sie von der örtlichen Kulturkommission.

Beide Künstlerinnen stammen aus Frick. «Ich freue mich, in meinem Heimatort auszustellen», sagt Doris Becker-Galantay, die an der Bezirksschule Möhlin Bildnerisches und Technisches Gestalten unterrichtet. Ihr Atelier hat sie seit 2018 auf dem Areal von Wuhrmann Cigarren in Rheinfelden, ihr Wohnort ist Magden.

Papier, Stifte, Farben – alles stand zur Verfügung

Doris Becker-Galantay, Jahrgang 1959, wuchs in der von ihren Eltern betriebenen Papeterie Suter auf, was ihr den Zugang zu Zeichen- und Malmaterial erleichterte. «Ich hatte alles zur Verfügung», blickt sie zurück, «Papier, Stifte, Farben, Pinsel – ich habe alles verwendet.»

Doris Becker-Galantay spielt mit der geometrischen Formensprache. Bild: Peter Schütz

Mit diesem Rüstzeug schuf sie erste Bilder, nahm an Wettbewerben teil, gewann Preise. «Das hat mich motiviert», sagt sie. Den zweiten Motivationsschub erlebte sie in der Bezirksschule bei ihrem Zeichenlehrer Titus Stäuble. Dieser sei «nicht unschuldig», dass sie später eine kreative Laufbahn eingeschlagen habe. Titus Stäuble habe ihr die Welt der Kunst nahegebracht. Sie sagt:

«Mich begannen Kunstschaffende und ihre Bildwelten zu beeindrucken, ihre Werke liessen mich Neues entdecken und inspirierten mich.»

Weg von Frick, ging sie am Lehrerseminar Aarau ihren Weg unter Zeichenlehrer Martin Ruf konsequent weiter. Wurde selbst Lehrerin für Bildnerisches Gestalten, hängte das vierjährige Studium «Lehramt für Bildnerische Kunst» an der Schule für Gestaltung in Basel dran und absolvierte eine Werklehrerausbildung.

Erfahrungen an der ETH Zürich gesammelt

Mit 25 war sie erstmals im neuen Beruf tätig, sammelte Erfahrungen, arbeitete bis 30 an der ETH Zürich. Ab 1991 unterrichtete sie als Dozentin im Fachbereich «Körper und Kleid» an der Hochschule für Gestaltung und Kunst, FHNW in Basel. Sie sagt: «Ich habe immer gern figürlich gezeichnet.» Und schiebt nach:

«Vor allem die experimentelle Mode mit dem Spiel von Formen, Materialien und Silhouetten hat mich fasziniert.»

Nachzusehen in ihrem Atelier: Die Linien sind in einem Zug gezeichnet, expressiv und elegant zugleich, die Figuren in lässiger Pose, die Farben spontan aufgetragen. Doris Becker-Galantay ist eine Könnerin, die sich damit aber nicht zufriedengibt, sondern immer wieder neue Türen aufstossen will. Während der Familienzeit stockte ihre künstlerische Arbeit, aber sie wusste: «Meine Zeit kommt noch.»

Und wie sie kam: Vom Zeichnen führte sie der Weg zum dreidimensionalen Arbeiten. Sie lernte den Bronzeguss kennen, modellierte mit Wachs, schuf Figuren aus Gips, Beton, Ton und Papiermaché.

Der Entstehungsprozess ist mehrstufig

Heraus kamen Skulpturen mit einer geometrischen Formensprache aus runden und kantigen, ineinander übergehenden Elementen, die in dynamischen Posen verharren. «Es ist ein Spiel mit den Proportionen», erklärt Doris Becker-Galantay. Und sagt weiter:

«Die Spannung entsteht durch Bewegung und Verzerrung.»

Bemalt werden die Skulpturen nicht, sie bleiben weiss. Der Entstehungsprozess ist mehrstufig, beginnend mit geschnittenem Styropor und Drahtgeflecht, über das Gips mit Spachtel aufgetragen und wieder mit Feile oder Raspel abgetragen wird. Am Schluss kommt Schmirgelpapier zum Einsatz, damit die Oberfläche glatt wird. Neuerdings kombiniert sie Misteln mit Gips, woraus organische Gebilde entstehen.

Auch mit Beton arbeitet Doris Becker-Galantay. Bild: Peter Schütz

Was davon sie im Kornhauskeller ausstellen wird, ist noch offen. Die Auswahl wird Doris Becker-Galantay, ausgehend von der Qualität ihrer Werke, nicht leichtfallen.