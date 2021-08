In Rheinfelden werden in diesem Jahr 30 Tonnen Shrimps geerntet

Rheinfelden Schweizer Shrimps sind gefragt – nun soll die 30-Tonnen-Marke geknackt werden Die Swiss Shrimp AG in Rheinfelden bekam die Coronakrise auch zu spüren. Das Jungunternehmen ist langsamer gewachsen, als vor Corona geplant. Doch in diesem Jahr soll die 30-Tonnen-Marke geknackt werden. Kapazität hat die Anlage für 60 Jahrestonnen. Thomas Wehrli 06.08.2021, 05.00 Uhr

Seit 2018 werden in Rheinfelden Shrimps produziert und geerntet. Simon Von Gunten

Die Coronapandemie hat sich auch auf die Swiss Shrimp AG in Rheinfelden ausgewirkt. «Corona hat zu einer Verschiebung auf der Zeitachse geführt», sagt Geschäftsführer Rafael Waber.

«Wir sind weniger schnell da, wo wir mal sein wollten.»

Was das Unternehmen, das 2018 die ersten Shrimps in der Schweiz geerntet hat, in den letzten drei Jahren aber trotz Corona erreichen konnte, bleibt aber mehr als beachtlich. Die Produktion konnte laufend ausgebaut werden und immer neue Bezugsquellen kamen hinzu. So können heute Schweizer Shrimps nicht nur in Restaurants genossen und im Webshop bestellt werden, sondern sind auch an Fischtheken von Migros, Coop, Manor Food und Frisch-Fisch Mercato erhältlich.

«Je nach weiterem Verlauf der Coronasituation sind wir zuversichtlich, dass wir die 30-Tonnen-Marke knacken können», hofft Waber. Finanziell heisst das: Der Gesamtumsatz soll in diesem Jahr bereits bei rund drei Millionen Franken liegen.

Damit erreicht das Unternehmen rund die Hälfte der mit den bestehenden Anlagen möglichen Kapazität. Waber:

«Nach Abschluss der mehrjährigen Anlaufphase sollen dereinst rund 60 Tonnen Shrimps pro Jahr heranwachsen und verkauft werden.»

Ein wichtiger Absatzkanal für das Jungunternehmen ist die Gastrobranche. Sie war von der Coronapandemie und den Massnahmen dagegen massiv betroffen. Zwar erholt sich die Branche langsam, gewisse Restriktionen bestehen aber nach wie vor.

Und: «Während des Lockdowns hatten Gastronomen verständlicherweise andere Prioritäten, als über frische Schweizer Shrimps zu sprechen», so Waber. Damit seien auch die Bekanntmachung respektive Degustationen vor Ort in den Küchen praktisch unmöglich gewesen.

Positive Rückmeldungen aus der Gastrobranche

Von jenen Gastrobetrieben, die auf Schweizer Shrimps umgestellt haben, bekommt Waber durchweg positive Rückmeldungen: Das neue Angebot wird sehr gut aufgenommen.

«Auch der etwas höhere Preis ist da kein Problem.»

Waber geht davon aus, dass innerhalb der Gesellschaft das Bewusstsein bezüglich der Herkunft von Lebensmitteln gestiegen ist. «Auch wissen wir heute, wie viel Wert wir einem Restaurantbesuch beimessen», sagt Waber aus eigener Erfahrung. Satt werden könne man auch zu Hause – «besonders schöne Gastlichkeit und den Genuss erleben wir eher in einem Restaurant».

Er selber gibt für solche Erlebnisse «in der Tendenz gerne etwas mehr aus als vor der Pandemie». Denn:

«Ich weiss nun, wie das Leben ohne Gastronomie aussieht: Es fehlt für mich ein wichtiger Teil für mein Privatleben.»

Froh ist Waber auch, dass endlich wieder Gruppen für Besichtigungen vorbeikommen können. Diesen Bereich will das Unternehmen im Herbst mit einer Lightversion und dann ab 2022 «wieder so richtig anpacken».

Aktienkapitalerhöhung ist im Gange

Angepackt hat das Unternehmen auch eine Aktienkapitalerhöhung. Maximal 10'000 Aktien zu je 800 Franken werden ausgegeben. Das Interesse sei sowohl bei Privaten als auch institutionellen Investoren gross, freut sich Waber.

«Wir konnten bereits einigen potenziellen grossen Investoren unsere Shrimpsfarm in Rheinfelden zeigen und die Hintergründe des Projekts erklären.»

Die Erhöhung des Aktienkapitals ist also in vollem Gange. Wer einsteigen will, kann dies nach wie vor. «Wir erfreuen uns weiterhin über Anfragen – auch von Kleinanlegern, welche einen fünfstelligen Betrag nachhaltig anlegen wollen.»