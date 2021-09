Der Rheinsteg kehrt zurück auf die politische Agenda

Rheinfelden Der Rheinsteg bewegt noch immer die Gemüter – jetzt wird ein neues Projekt ins Spiel gebracht Vor zwei Jahren lehnten die Rheinfelder Stimmberechtigten den Rheinsteg aus Kostengründen ab. Nun bringt Michael Derrer, Bezirksrichter und Politiker, eine neue Idee ins Spiel – ein deutlich günstigeres Stegprojekt. Die Stadt allerdings sieht keine politische Legitimation für eine Neuauflage. Thomas Wehrli 09.09.2021, 05.00 Uhr

Der Rheinsteg sollte das Vorzeigeobjekt der beiden Rheinfelden werden. Ein Fussgängersteg über den Rhein, der über die Grenze hinweg verbindet, der den Raum nahezu entgrenzt.

Doch als die Kostenspirale unaufhaltsam und immer schneller zu drehen begann, als die Projektkosten bereits von 7 auf nahezu 13 Millionen Franken emporgeschossen waren, zogen die Rheinfelder die Notbremse: Sie lehnten vor zwei Jahren den Zusatzkredit über 3,2 Millionen Franken ab – und beerdigten damit «das Jahrhundertprojekt», wie es der Rheinfelder Stadtammann Franco Mazzi einmal nannte.

Klagelaute sind in den letzten zwei Jahren leiser geworden

Während die einen aufatmeten, dass die Kostenfalle nicht gebaut wird, hörte man andere wehklagen über die verpasste Chance. Die Klagelaute sind zwar in den letzten zwei Jahren leiser geworden, aber sie sind noch da – und brechen sich immer wieder mal Bahn.

So gerade jetzt, denn Michael Derrer, gescheiterter Stadtratskandidat und Präsident des Vereins «Mehr Farbe für Rheinfelden» möchte, getreu dem Vereinsmotto: mehr Steg für Rheinfelden. Er hat dazu eine realisierte Fussgängerbrücke in Schlesien mit etwa der gleichen Länge aufgestöbert – und festgestellt: Das ging da ja für 1,4 Millionen Franken.

Abklärungen beim Chefingenieur der Brücke

Zugegeben, die Preisstruktur zwischen der Schweiz und Schlesien lässt sich nicht vergleichen, aber dennoch: Allein daran kann es nicht liegen, dass der Rheinfelder Steg fast zehnmal so teuer gewesen wäre. Die Abklärungen von Derrer beim Chefingenieur der Brücke hätten ergeben, so schreibt der umtriebige Bezirksrichter und Unternehmer, dass in Rheinfelden im Gegensatz zur polnischen Brücke keine zusätzlichen Tragsäulen vorgesehen waren, welche die Spannweite der Brücke in mehrere Teilstücke unterteilt und den Preis nach unten gedrückt hätten.

Ha, sagte sich Derrer und fragte den Stadtrat in einem offenen Brief, ob denn die Variante mit zusätzlichen Trägersäulen im Rhein überhaupt geprüft worden sei. Sie wurde. Stadtschreiber Roger Erdin auf Anfrage:

«Die beiden Städte haben die Möglichkeit der Abstützung des Steges im Flussbett als Grundlage für den Wettbewerb abgeklärt.»

Dabei habe sich gezeigt, dass eine Abstützung im Flussbett zu einem Fallhöhenverlust und einer Minderung der Stromproduktion führen würde, für welche die beiden Städte die Betreiberin des Kraftwerkes zu entschädigen hätten – soweit diese überhaupt ihr Einverständnis dazu geben würde. Als Grundlage für die Planungsaufgabe sei eingeflossen, dass eine Abstützung nur mit einer schlank gehaltenen Konstruktion im Randbereich der Unterwasseraustiefung auf badischer Seite denkbar ist, «also nicht in beliebiger Anzahl oder an einem beliebigen Ort».

Die Hälfte der Kosten mit Subventionen finanziert

Ob dies nun zu einer wesentlichen Kostenreduktion führen würde, «ist fraglich und kann derzeit auch offen bleiben», sagt Erdin und nennt nochmals die Gründe für die Kostenexplosion. Neben der damals ungünstigen Marktsituation hätten auch die Windkanal- und Baugrunduntersuchungen zu statischen Ergänzungen und damit zu erheblichen Kostensteigerungen geführt, so Erdin. Er sagt:

«Auf der deutschen Seite war zudem eine im Bereich des Brückenkopfes liegende Industrie-Druckwasserleitung kostentreibend, auf Schweizer Seite eine Kanalisationsleitung.»

Erdin erinnert daran, dass rund die Hälfte der Gesamtkosten von 12,6 Millionen Euro durch Subventionen in den beiden Ländern finanziert worden wären. «Diese sehr wesentlichen Beiträge Dritter sind verfallen.» Ebenso sei «mehr als fraglich», ob die Schwesterstadt gewillt wäre, in einen neuen Planungsprozess einzusteigen, der 2019 durch das Schweizer Rheinfelden jäh beendet wurde. Erdins Fazit lautet:

«Aus Sicht des Stadtrates besteht derzeit keine politische Legitimation und kaum Aussicht auf Erfolg eines neuen Projektes.»

Der Rheinsteg werde deshalb vorerst nicht weiterverfolgt. Der Stadtrat halte aber im Rahmen des räumlichen Entwicklungskonzeptes an je einer zusätzlichen Verbindung für den Fuss- und Radverkehr über den Rhein im Westen und im Osten der Stadt fest. Derrers Vorstellung ist das nicht. Für ihn sollte die Möglichkeit einer günstigeren Brücke mit zusätzlichen Abstützungen im Rhein unbedingt fundiert geprüft werden. Denn es sei nicht der Rheinsteg als solcher gewesen, welchem vor zwei Jahren die Legitimation gefehlt habe – «der Grund für die Ablehnung an der Urne waren die aus dem Ruder gelaufenen Kosten».

Derrer regt einen Besuch vor Ort an

Derrer macht auch gleich einen Vorschlag: Als erster ­kleiner Schritt könnte der schlesische Ingenieur zu einem Augenschein in die Schweiz eingeladen werden, oder eine Rheinfelder Delegation könnte die attraktive schlesische Brücke besichtigen. Er versichert: «Wir sind bereit, uns – zum Beispiel zusammen mit der IG Pro Steg – diesbezüglich zu engagieren.»