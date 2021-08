Rheinfelden Rutschbahn auf Kinderspielplatz in Brand gesetzt Auf einem Kinderspielplatz wurde am Donnerstag eine Rutschbahn in Brand gesetzt. Verletzt wurde niemand. Aus Sicherheitsgründen wurde zu Beginn des Brandausbruchs, aufgrund der starken Rauchentwicklung, die umliegenden Wohnungen evakuiert. 06.08.2021, 10.20 Uhr

Auf einem Kinderspielplatz wurde am Donnerstag eine Rutschbahn in Brand gesetzt. Kapo AG

Am Donnerstag meldete um 14.00 Uhr, eine Anwohnerin der Polizei, dass in Rheinfelden auf einem Kinderspielplatz an der Waldhofstrasse ein Brand ausgebrochen sei.