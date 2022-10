Rheinfelden: Petition für Denner erhält 1700 Unterschriften

Rheinfelden Riesige Solidaritätswelle: 1700 Personen unterschreiben Petition für den Erhalt des Quartierladens Der Denner-Laden im Rheinfelder Quartier Robersten steht vor einer ungewissen Zukunft. Gemäss Stadt sorgt er für Verkehrüberlastungen. Zudem verlangt sie für die Sonntagsöffnungszeiten ein nachträgliches Baugesuch. Doch den Quartiersbewohnerinnen und -bewohnern liegt der Laden am Herzen. Dennis Kalt 20.10.2022, 05.00 Uhr

Stadtschreiber Roger Erdin nahm die Petition von Franziska Wüthrich, Ursula Köfer und Sabine Dagrada entgegen. Dennis Kalt

Der Denner-Laden im Rheinfelder Quartier Robersten wird von einer Solidaritätswelle getragen. Dies zeigte sich am Mittwochnachmittag bei der Petitionsübergabe zum Erhalt des Quartierladens. Die Initiantinnen Franziska Wüthrich, Ursula Köfer und Sabine Dagrada überreichten die Unterschriften, die sie in den vergangenen Wochen online und per Listen physisch gesammelt hatten, an Stadtschreiber Roger Erdin.