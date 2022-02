Neue Avec-Filialen in Rheinfelden eröffnet

Hier kauft der Stadtammann auch seinen Thon: So sehen der neue Tankstellenshop und Bahnhofkiosk aus

In der nun doppelt so grossen Tankstellenfiliale von Valora werden im Quartier Augarten neu auf 119 Quadratmetern über 2000 Produkte angeboten. Auch der Bahnhofkiosk wurde erweitert – besonders freut Stadtammann Franco Mazzi dort das Angebot an Grundnahrungsmitteln.