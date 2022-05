Rheinfelden: «Aurea»-Betreiber ziehen eine positive Startbilanz

Rheinfelden Positiver Start für neuen Tanz- und Kulturtempel: «Jetzt müssen die Fricktaler nicht mehr nach Basel» Mit dem «Aurea» nahm das neue Event- und Kulturlokal vor wenigen Wochen den Betrieb auf. Die Betreiber Däni und Sabine Anderhub freuen sich zum Start über volle Tanzflächen. Doch einige Programmangebote sind von den Besucherzahlen noch ausbaufähig. In den nächsten Wochen stehen für die Betreiber noch einige Herausforderungen bevor. Dennis Kalt 07.05.2022, 05.00 Uhr

Am 21. April starteten Sabine & Däni Anderhub den Betrieb der Kultur- und Eventlocation Aurea an der Baslerstrasse 15 in Rheinfelden. zvg

Die erste Anspannung ist verflogen. Ihr grösster Schritt getan. Mit dem «Aurea» haben sich Sabine und Däni Anderhub von «Fricktal tanzt» in Rheinfelden einen Traum verwirklicht. Am 21. April nahm das Lokal an der Baslerstrasse 15, das Tanz, Kultur und Gastronomie vereint, seinen Betrieb auf.

Die Startbilanz, so Däni Anderhub, fiele durchaus positiv aus. Dies merke man etwa am ersten Feedback der Gäste. Das Konzept stimme. So sagt Anderhub etwa:

«Immer wieder hört man von den Gästen, das solch ein Angebot in der Region gefehlt habe und man nun nicht mehr nach Basel gehen müsse.»

Gelobt an den Tanzveranstaltungen in der neuen Location werde etwa die Akustik. Anders als im Rheinfelder Bahnhofssaal – dort veranstalten Anderhubs ihre Tanzevents bis anhin – ist der Raum nun in eine Tanzzone aufgeteilt, in der die Musik lauter ist und eine leisere Lounge-Zone, in der nun Unterhaltungen möglich seien, ohne sich anschreien zu müssen. «Das wird von den Gästen sehr geschätzt», sagt Anderhub.

Zufrieden mit den ersten Besucherzahlen

Im Hinblick auf die Besucherzahlen der ersten Tanzveranstaltungen sei man «recht gut unterwegs» gewesen. Zum ersten Paartanzevent kamen 150 Personen. Damit die Paare genügend Platz beim Paartanz haben, dürften es denn auch nicht viel mehr sein. Anderhub sagt:

«Wir müssen schauen, ob wir den Vorverkauf nicht reduzieren, damit wir noch genügend Karten an der Abendkasse haben.»

Auch mit der Resonanz der ersten Party Night – knapp 100 Besucherinnen und Besucher kamen – sei man zufrieden.

Fernab der Tanzveranstaltungen gebe es jedoch Bereiche, die von den Besucherzahlen noch ausbaufähig seien. So etwa die erste Veranstaltung zur Vortragsreihe Astrologie oder auch der Spieltag mit Frühstücksbuffet.

Gleiches gelte für die Open Bar – jeden Donnerstag und am zweiten Freitag des Monats herrscht Barbetrieb. Anderhub geht davon aus, dass es für die neuen Angebote eine gewisse Anlaufzeit brauche, bis sie sich in der Region herumgesprochen und etabliert hätten,

An der Kommunikation wird gefeilt

Ab Juni übernimmt ein junges Paar aus Süddeutschland das Restaurant im «Aurea». Hier geht es darum, dass sie gastronomisch ins «Aurea»-Programm einbezogen würden und über den Mittag die Versorgung des Dienstleistungszentrums B15 sowie der umliegenden Betriebe sicherstellten. Anderhub sagt:

«Es handelt sich um zwei Profis aus der 4-Sterne-Hotellerie.»

Im Herbst soll ein erstes Resümee gezogen und das Programm konsolidiert werden. «Dann sehen wir, was läuft und was angepasst werden muss.» Auch gibt es Veranstaltungen, die in den nächsten Wochen zum ersten Mal anstehen. Hierzu gehört etwa die Durchführung der Kuppelshow «Herzblatt». «Wir sind weiter auf die Resonanz auf unser Programm gespannt», sagt denn auch Anderhub.