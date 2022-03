Polizei verteilt weniger Verkehrsbussen und vertreibt Partyvolk

Rheinfelden Polizei verteilt weniger Verkehrsbussen – muss sich aber mit deutschem Partyvolk herumschlagen Die Regionalpolizei Unteres Fricktal verteilte im vergangenen Jahr weniger Ordnungsbussen nach Strassenverkehrsgesetz und auch weniger Bussen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Der Bussenertrag ist allerdings beinahe gleich geblieben. Auch wegen deutscher Jugendliche, die im Sommer auf Schweizer Seite Party machten. Nadine Böni Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Die Regionalpolizei Unteres Fricktal hat im vergangenen Jahr weniger Verkehrsbussen ausgestellt. zvg

Es ist eine Frage der Perspektive. Hansueli Loosli, Chef der Regionalpolizei Unteres Fricktal bezeichnet die Bussenstatistik des vergangenen Jahres zunächst als «nicht gut» – nur, um gleich darauf mit einem Schmunzeln anzufügen:

«Oder eben doch gut, weil sich die Leute besser an die Verkehrsregeln zu halten scheinen.»

In der Jahresbilanz, vorgestellt an einer Medienkonferenz am Freitag, zeigt sich das so: Die Repol hat im vergangenen Jahr 7495 Verkehrsbussen – eingerechnet sind nur Ordnungsbussen ohne Geschwindigkeitskontrollen – verteilt. Das ist ein Rückgang um 577 Bussen oder sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Mehr Autos gemessen, weniger Bussen verteilt

In der Statistik schlägt sich dabei auch nieder, dass die Kameras, mit denen diverse Fahrverbote kontrolliert wurden, seit einigen Monaten nicht mehr in Betrieb sind. Dies nach einem Urteil des Bezirksgerichts Baden, wonach die Kameraüberwachung von Fahrverboten nicht rechtens sei.

Nach einem Urteil des Bezirksgerichts Baden hat die Regionalpolizei Unteres Fricktal reagiert und unter anderem die Kamera auf der alten Rheinbrücke ausser Betrieb genommen. Nadine Böni (18. Februar 2022)

Auch die Übertretungsquote bei den Geschwindigkeitskontrollen ist gesunken. Bei 184 Messungen wurden im vergangenen Jahr rund 1,4 Millionen Fahrzeuge gemessen. Gut 15'000 Fahrzeuge oder 1,1 Prozent waren zu schnell. Im Vorjahr betrug die Übertretungsquote bei rund 1,1 Millionen gemessenen Fahrzeugen noch 1,3 Prozent.

Die Bussenerträge bewegen sich damit 2021 auf dem Niveau des Vorjahres – nämlich bei gut 1,2 Millionen Franken. Das liegt unter anderem auch an einem coronabedingten Phänomen aus dem vergangenen Sommer.

Deutsches Partyvolk sorgt für Einsätze

Die starken Einschränkungen in Deutschland sorgten damals dafür, dass «der öffentliche Raum auf Schweizer Seite gerade für deutsche Jugendliche deutlich attraktiver wurde», wie es Walter Jucker, Vizeammann von Rheinfelden und politischer Vertreter der Repol-Konferenz, ausdrückt.

Walter Jucker, Vizeammann Rheinfelden. Henri Leuzinger

Die Folge waren höhere Polizeipräsenz und vermehrte Polizeiaufgebote in Rheinfelden. Und es zeigt sich in der Bussenstatistik. Die Ordnungsbussen für Nachtruhestörung und Missachtung der Benutzungsvorschrift für eine öffentliche Anlage haben sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt von 11 auf 22, respektive 32 auf 63.

Besonders betroffen waren die Spiel- und Sportplätze am Stadtgraben. Jucker:

«Hier sammelten sich an manchen Abenden über 100 Jugendliche aus beiden Ländern, konsumierten Alkohol und teilweise auch Drogen.»

Es kam zu Vandalismus, Ruhestörungen und Littering. In koordinierten Aktionen gingen die Regional- und Kantonspolizei, Grenzwacht und ein privater Sicherheitsdienst dagegen vor. Bis zu 25 Bussen seien so an einem einzigen Abend ausgestellt worden, sagt Loosli. Hinzu kamen mehrere Personenkontrollen und Wegweisungen.

Hansueli Loosli, Chef Regionalpolizei Unteres Fricktal. Nadine Böni

Das zeigte Wirkung. Loosli sagt: «Wir sind gespannt, wie es in den kommenden Wochen weitergeht, wenn es wieder wärmer wird.» Ein erster Gradmesser dürfte das Osterwochenende werden.

Neues Regime bei Parkplätzen

Einen Gradmesser ganz anderer Art hat ein Pilotprojekt auf den Parkplätzen Engerfeld und «Drei Könige» geliefert. Dort testeten Stadt und Polizei ab Juni 2019 das Bezahlen der Parkgebühr über das Smartphone via QR-Code an der Parkuhr per Twint oder Parkgebühr-App.

Der Versuch verlief erfolgreich, inzwischen zahle rund jede zweite Person die Parkgebühr digital, sagt Jucker. Im laufenden Jahr sollen nun auch die restlichen Parkplätze entsprechend ausgerüstet werden. Für die Lenkerinnen und Lenker bringt dies eine Änderung: Statt der Parkplatznummer müssen sie sich die eigene Autonummer merken, um diese an der Parkuhr oder in der App zu hinterlegen.

