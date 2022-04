So lief der Neujahrsempfang im April in Rheinfelden

Rheinfelden Neujahrsempfang im April mit drei Monaten Verspätung: Weshalb das Jahresmotto «Rhyfälde tönt guet!» passt Anstelle des gemeinsamen Neujahrsempfangs im Januar veranstalteten die beiden Rheinfelden am Samstag einen Bürgerempfang. Aufgrund der Coronapandemie kamen nicht nur weniger Gäste, sondern auch das Essen wurde am Platz serviert. Horatio Gollin Jetzt kommentieren 03.04.2022, 13.21 Uhr

Die Latschari-Clique sorgte für die musikalische Umrahmung am Bürgerempfang Rheinfelden 2022. Horatio Gollin

Aufgrund der Coronapandemie war der gemeinsame Neujahrsempfang beider Rheinfelden im vergangenen Jahr ausgefallen und auch dieses Jahr liess sich der Anlass nicht zum Jahresanfang durchführen. Als Alternative zum 23. Neujahrsempfang entschieden die beiden Städte, einen Bürgerempfang im Frühjahr durchzuführen.

Der Einladung in den Bürgersaal in Badisch-Rheinfelden folgten am Samstag 90 Gäste aus Deutschland und 45 Gäste aus der Schweiz. Am Eingang begrüssten Stadtammann Franco Mazzi und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt die Ankommenden per Handschlag.

Stadtammann Franco Mazzi (links) und Oberbürgermeister Klaus Ehrhardt begrüssten die Gäste am Eingang. Horatio Gollin

Darunter zahlreiche Amtsträger und Vertreter der Wirtschaft aus beiden Städten sowie Roger Zaugg, stellvertretenden Chef der Region Zoll Nord, Daniel Schalbetter, Chef des Zolls Aargau, den emeritierten Professor Ueli Mäder, den deutschen Bundestagsabgeordneten Takis Ali Mehmet, die baden-württembergische Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller und Tobias Benz, Bürgermeister von Grenzach-Wyhlen.

Rund 135 Gäste waren in den Bürgersaal gekommen. Horatio Gollin

Das soziale Leben soll wieder aktiviert werden

«Wir leben in einer Zeitwende», sagte Eberhardt mit Blick auf die Pandemie und den Krieg in der Ukraine. «Diese Zeitenwende wird uns alle schmerzlich treffen: steigende Energiepreise, die Unsicherheit bei der Energievorsorge, Preissteigerungen und Inflationsrisiken.» Sorge bereitete dem Oberbürgermeister die Gasversorgung der davon abhängigen grossen Industrieunternehmen in Badisch-Rheinfelden.

In Badisch-Rheinfelden ist die Haushaltskonsolidierung eine wichtige Herausforderung, die zu Neujustierungen der Handlungsziele führte. Wichtig für die badische Stadt ist die Weiterentwicklung der Kleinkindbetreuung und der Schulversorgung. Nach zwei Coronajahren soll auch das soziale Leben wieder aktiviert werden.

Die Speisen und Getränke wurden wegen der Coronapandemie am Platz serviert. Horatio Gollin

Um der Erderwärmung zu begegnen, sollen die Anstrengungen im Bereich des Klimaschutzes, insbesondere der Ausbau des Wärmenetzes der Stadtwerke, verstärkt werden. Zudem stehen Projekte wie der Bau des zentralen Feuerwehrhauses, Gewerbeansiedlungen und die Entwicklung neuer Wohngebiete an.

Stadt plant Investitionen in der Höhe von 15 Millionen

Mazzi blickte voraus auf das Jahr 2022, in dem die Stadt Investitionen von 15 Millionen Franken brutto plant, die zu 50 Prozent in den Bereich Bildung fliessen sollen. Als Projekte zählte er den Neubau der 3-Fach-Turnhalle Engerfeld, die Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Engerfeld, die Erstellung von Übergangsräumen bei der Schulanlage Robersten oder die Erstellung von Fotovoltaikanlagen auf dem Schützenmatt-Schulhaus und dem Engerfeld-Schulhaus auf.

Stadtammann Franco Mazzi und Oberbürgermeister Klaus Ehrhardt (rechts). Horatio Gollin

Ebenso Erwähnung fanden die Erstellung eines Garderobengebäudes mit Klubhaus auf dem Sportplatz Schiffacker, die Umrüstung der dortigen Beleuchtung auf LED und die Sanierung der Johanniterkapelle.

Passend zu einer ganzen Reihe von musikalischen Anlässen wie dem nach 31 Jahren wieder in Rheinfelden stattfindenden kantonalen Musiktag und einem zweitägigen Klassik-Open-Air-Festival auf dem Inseli verkündete Mazzi das Jahresmotto für 2022: «Rhyfälde tönt guet!»

