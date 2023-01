Neujahrsempfang Rheinfelden: Ein Motto, ein Label und ein Airbus

Rheinfelden Neujahrsempfang: «Hopp Rhyfälde! Fit für die Zukunft!» – so lautet das Motto der Stadt für 2023 Beim Neujahrsempfang beider Rheinfelden blickt Stadtammann Franco Mazzi positiv in die Zukunft. Ab 2023 heisst ein Swiss-Airbus wie die Stadt und anlässlich der Auszeichnung mit dem Label Energiestadt Gold wurde beim Apéro ein Energiestadt-Bier serviert. Horatio Gollin 15.01.2023, 16.16 Uhr

Rheinfeldens Stadtammann Franco Mazzi hatte viel Erfreuliches zu berichten. Horatio Gollin

Beim Einlass zu dem seit dem Jahr 2000 stattfindenden Neujahrsempfang beider Rheinfelden begrüssten Stadtammann Franco Mazzi und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt die Gäste wieder mit Handschlag. Für zwei Jahren war der Empfang wegen der Covid-19-Pandemie ausgefallen und im vergangenen Jahr war der Empfang im Rahmen des 100-Jahr-Stadtjubiläums von Badisch-Rheinfelden mit einem Bürgerempfang im Frühling nachgeholt worden.

Am Freitag, 13. Januar, füllten wieder rund 500 Gäste aus beiden Städten die Stuhlreihen im Bahnhofssaal, darunter Landammann Jean-Pierre Gallati und der deutsche Bundestagsabgeordnete Christoph Hoffmann, mehrere Grossräte und baden-württembergische Landtagsabgeordnete, zahlreiche Gemeindeammänner und Bürgermeister benachbarter Gemeinden.

Stadtammann Franco Mazzi (links) und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt begrüssten die Gäste. Horatio Gollin

Befragte sind grossmehrheitlich mit Rheinfelden zufrieden

Eberhardt ging in seiner Ansprache auf das Jubiläumsjahr der badischen Stadt und anstehende Aufgaben ein. Mazzi lobte in seinem Rückblick die Solidarität der Bevölkerung und Unternehmen bei der Unterstützung der Kriegsflüchtlinge.

In Rheinfelden würden allein 300 Menschen aus der Ukraine und anderen Ländern betreut werden. Die Pandemiebekämpfung dauere an und neue Themen wie Strom- und Gasmangellage müssten bewältigt werden. Bei der repräsentativen Bevölkerungsbefragung Anfang 2022 hatten 99,2 Prozent der Befragten ihre Zufriedenheit mit Rheinfelden als «sehr gut», «gut» und «zufriedenstellend» angegeben, lediglich 0,8 Prozent mit «ungenügend». Das seien eindrückliche und positive Werte, so Mazzi.

Rund 500 Gäste waren am Freitag, 13. Januar, im Bahnhofssaal zugegen. Horatio Gollin

Erste Gemeinde im Fricktal mit dem Label Energiestadt Gold

Kulturell endete ab März 2022 «der coronabedingte Dornröschenschlaf». Als ausserordentlichen Anlass führte Mazzi den Aargauischen Musiktag und das erstmals durchgeführte Klassik Open Air auf dem Inseli an. «Das vergangene Jahresmotto ‹Rhyfälde tönt gut› war sehr treffend», befand der Stadtammann.

Das Capriccio Barockorchester Rheinfelden unter Leitung von Dominik Kiefer begleitete den Neujahrsempfang musikalisch mit Beiträgen aus Opern von Georg Friedrich Händel. Mazzi betonte, dass das Orchester ab 2024 den Status eines kulturellen Leuchtturms des Kantons erhält.

Zum Jahresende war Rheinfelden als erste Gemeinde im Fricktal mit dem höchsten europäischen Label Energiestadt Gold ausgezeichnet worden. Passend dazu wurde auf dem Neujahrsempfang ein von der Feldschlösschen-Brauerei gebrautes alkoholfreies Weizenbier mit Energiestadt-Label gereicht.

Ein Grund zur Freude sei auch der Erfolg des Stadtmarketings bei einem Wettbewerb der Fluggesellschaft Swiss mit einem innovativen Video, sagte Franco Mazzi. Als Gewinn wird die Stadt Rheinfelden ab 2023 Namensgeberin für einen neuen Airbus 220 werden.

Am Neujahresempfang gab es ein alkoholfreies Weizenbier mit Energiestadt-Label. Horatio Gollin

Motto soll auf viele Möglichkeiten in der Stadt aufmerksam machen

Für 2023 kündigte Mazzi zahlreiche Investitionen an, darunter die Planung der Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Robersten und die Planung des Bahnhofssaals mit dem umliegenden Areal. «Auch 2023 wird uns ein Jahresmotto begleiten», gab Mazzi bekannt. Es heisst: «Hopp Rhyfälde! Fit für die Zukunft!» Mit dem Motto soll auf die grosse Bandbreite an Möglichkeiten in den Bereichen Bewegung, Sport und Fitness in der Stadt aufmerksam gemacht werden.

Zudem finden verschiedene Anlässe zum Thema Bewegung statt, wie die Reaktivierung des Stadtlaufs im April und die Jungpontonier-Schweizer-Meisterschaft im August. «Das Jahr 2023 wird interessant! Freuen wir uns! Wir werden arbeiten, entwickeln und auch feiern, wenn es zu feiern gibt», so Mazzi.