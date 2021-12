Rheinfelden: Stadt will den Bahnhofsaal kaufen

Rheinfelden Neues Kulturkonzept: Stadt will den Bahnhofsaal kaufen Mit dem neuen Kulturkonzept will der Stadtrat die Kulturförderung einfacher und transparenter machen. Ein bedeutendes Bekenntnis im neuen Konzept ist die Sicherung des Bahnhofsaales als Kulturort, indem die Stadt Eigentümerin wird. Autor 27.12.2021, 05.00 Uhr

Die Stadt Rheinfelden möchte Eigentümerin des Bahnhofsaals werden. Bild: mfi (September 2018)

Der Stadtrat von Rheinfelden hat ein neues Kulturkonzept verabschiedet, das als Grundlage für die Kulturarbeit der nächsten Jahre in Rheinfelden dient. Darin wird unter anderem die Sicherung des Bahnhofsaales als weiteres kulturelles Zentrum bekräftigt.

Das bestehende Kulturkonzept datierte von 1999 und wurde in den Jahren 2004 und 2009 aktualisiert. «Seither haben sich nicht nur die strategischen Grundlagen, sondern auch die Bedürfnisse und Anforderungen an die Arbeit des städtischen Kulturbüros gewandelt», schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Deshalb wurde in einem dreistufigen Verfahren ein neues Kulturkonzept erarbeitet.

Sicherung des Bahnhofsaales als Bekenntnis

In einem ersten Schritt wurden die betriebliche und strategische Ausgangslage und das kulturelle Umfeld analysiert. Ausgehend vom Leitbild 2040 des Gemeinderates wurde in einem zweiten Schritt zusammen mit der Kulturkommission eine kulturelle Vision 2040 entworfen.

Diese Analysen und Ergebnisse führten in einem dritten Schritt zur Definition von fünf Handlungsfeldern mit entsprechenden Zielen und Massnahmen für die städtische Kulturförderung der nächsten Jahre. Der Stadtrat schreibt:

«Ein bedeutendes Bekenntnis im neuen Konzept ist die Sicherung des Bahnhofsaales als Kulturort, indem die Stadt Eigentümerin wird»

Die Stadt ist seit einiger Zeit im Gespräch mit der Grundeigentümerin bezüglich einer Übernahme des Bahnhofsaales.

Diese Gespräche finden im Zusammenhang mit der Entwicklung der Freiflächen östlich und südlich des Saales statt, also im Rahmen des Gestaltungsplan-Verfahrens Bahnhofsaal. «Eine Übernahme des Saales durch die Stadt kann erst erfolgen, wenn die planerischen Grundlagen für die Freiflächen und das beabsichtigte Projekt geklärt sind.»

Das kulturelle Schaffen fördern

Ist das Gebäude einmal in städtischer Hand, «will der Stadtrat den Bahnhofsaal zusammen mit den Räumen im Untergeschoss zu einem weiteren bedeutenden kulturellen Zentrum entwickeln, welches offene kulturelle Bedürfnisse abdecken kann». «Die Stadt fördert das kulturelle Schaffen mit verschiedenen Mitteln, indem einerseits Fördermittel gesprochen und Lokalitäten zur Verfügung gestellt werden», heisst es in der Mitteilung weiter.

Andererseits berate das Kulturbüro die Kulturschaffenden bei der Verwirklichung ihrer Vorhaben und initiiere als städtische Fachstelle eigene Projekte und ist damit auch Veranstalterin.

Durch die Ausarbeitung einer Förderstrategie mit klaren Kriterien und der Möglichkeit Gesuche auch online einzureichen, soll die Kulturförderung einfacher und transparenter werden. Weiter will die Stadt die bereits heute bestehenden Kooperationen über die Gemeindegrenzen hinaus stärken und ausbauen. (az)