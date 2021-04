Rheinfelden Neue Attraktion am Fluss: Der Rheinuferrundweg bietet neben schönen Ausblicken auch viele Informationen Mehrere hunderttausend Franken hat die Aufwertung gekostet, jetzt ist der neue Rheinuferrundweg in Rheinfelden – mit Ausnahme der Brown-Nizzola-Plattform – fertiggestellt. Auf Schweizer Seite wurden drei, auf deutscher Seite zwei Projekte umgesetzt. Horatio Gollin 28.04.2021, 05.00 Uhr

v.l. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, Stadtammann Franco Mazzi, Monica Linder-Guarnaccia (IBA) und Jörg Reichert (Energiedienst) freuen sich über die Fertigstellung des Rundwegs. Horatio Gollin

Am Rhein flanieren, verweilen und in den Sommermonaten ein kühles Bad nehmen – all diese Aktivitäten sind bei der Bevölkerung der Region sehr beliebt. Dabei gibt es nun eine neue Attraktion: «Der Rheinuferrundweg ist fertiggestellt», teilte der Rheinfelder Stadtammann Franco Mazzi anlässlich einer Medienkonferenz auf dem Inseli mit.